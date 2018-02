V budově hlavního nádraží to má vonět. Aroma bude proudit vzduchotechnikou

Úroveň pražského hlavního nádraží se i díky rekonstrukci stále zvyšuje. Jednou z „vad na kráse“ je ovšem vysoký počet lidí bez domova, kteří se do budovy stahují z nedalekého parku, kterému se kvůli jeho „dobrodružnému koloritu" přezdívá pražský Sherwood. Podle některých cestujících zde tito bezdomovci „kazí zde ovzduší“. To by se ale v budoucnu mělo změnit. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která budovu spravuje, plánuje do vzduchotechniky přidávat vůně. Informuje o tom deník Metro.

„Chceme tyto prostory všem zpříjemnit různými vůněmi a navodit tak příjemnou atmosféru. Aromata, která budou například v případě adventu tematická, chceme přidávat do vzduchotechniky. Spuštění plánujeme co nejdříve po výběru dodavatele, zhruba do měsíce,“ uvedla deníku Kateřina Šubová z tiskového odboru SŽDC. ČTĚTE TAKÉ: Chcete máslo za 15 korun? Vypadne vám z automatu na Masarykově nádraží V Pardubicích se vůně neosvědčily Něco podobného nedávno realizoval pardubický dopravní podnik. Jemu se však tento projekt realizovaný v autobusech příliš neosvědčil. Původně si cestující pochvalovali vůni složenou z rozmarýnu, grapefruitu, citrónu, limetky a pomeranče, kterou do ventilace a topného systému autobusu dávkoval automatický rozprašovač. Po nějaké době se ovšem objevily první kritiky. „Podobný nápad je dvousečná zbraň. Někomu vůně vyhovuje, jiný je astmatik a vadí mu. Raději se proto zaměřujeme na to, aby byla ve vozech funkční klimatizace,“ uvedla deníku tisková mluvčí pardubického dopravního podniku Jitka Malinská. ČTĚTE TAKÉ: Další proměny hlavního nádraží: Napojí se na Vinohrady a Žižkov Rozprašování vůní uvnitř některých objektů je ale celkem běžné. Příkladem mohou být některá obchodní centra, která využívají 4D technologií. Je ovšem důležité, která vůně se zvolí. Některé skupiny lidí, ať už jde o alergiky astmatiky či lidi s plicním onemocněním, mohou vůně dráždit. SŽDC slibuje, že zvolí decentní vůně. ČTĚTE TAKÉ: Do haly hlavního nádraží zatéká. Opravená střecha vydržela pár let

Autor: Pavel Lopušník