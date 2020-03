KORONAVIRUS ON-LINE

Přístroj, který dokáže zachránit život pacientům s nejvážnějším průběhem nemoci, vyvinul tým z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT ve spolupráci se třemi nemocnicemi, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a celou řadou technologických firem, sdružených do iniciativy COVID19CZ.

„Dokončili jsme pneumatický návrh, řešíme z jakých komponentů má být ventilátor složen tak, aby vše bezchybně fungovalo,“ uvedl minulý týden šéf výzkumného týmu z ČVUT Karel Roubík.

Jediný faktor, který podle něj mírně brzdí jinak nebývale rychlý proces vývoje a výroby, je nedostatek některých součástek na trhu kvůli globální krizi způsobené pandemií. V některých případech proto bylo třeba „činit kompromisy“ a hledat náhradní řešení. „Chceme vyrobit prvních sto kusů a myslíme, že pak nebude problém připravit i stovky ventilátorů. Proto chceme mít k dispozici minimálně kolem pětistovky od každého z použitých dílů,“ pokračoval Roubík.

Pět set ventilátorů do českých nemocnic zdarma

Právě pět set kusů ventilátorů plánují iniciátoři projektu dodat zdarma do českých nemocnic. Celková kapacita těchto přístrojů by díky tomu měla vzrůst celostátně o víc než třetinu, což má posílit připravenost zdravotnického systému na případnou eskalaci epidemie. Další ventilátory z „líhně“ ČVUT by pak mohly pomáhat v zahraničí. Vláda je podle Roubíka připravená po vyzkoušení prototypu pomoct s urychlením certifikačních procesů a zařídit povolení k používání během jediného dne.

Jeden kus přístroje, k jehož výrobě pomáhá i technologie 3D tisku, vyjde podle odhadu na zhruba sto tisíc korun, což je asi pětina výrobních nákladů „klasického“ ventilátoru. „Kvalitou a bezpečností má podobné vlastnosti jako ventilátor, který se používá na jednotkách intenzivní péče, ale nemá funkcionality nepotřebné pro pacienty s koronavirem,“ vysvětlil profesor ČVUT.

Kompletaci „krizových“ ventilátorů má na starosti třebíčská firma Dawell ze skupiny MICo. „Po oslovení ze strany ČVUT jsme neváhali a okamžitě se chopili úkolu. Společnost Dawell dokázala uzpůsobit své kapacity pro kompletní výrobu prototypu a následnou malosériovou výrobu plicních ventilátorů,“ poznamenal majitel MICo Group Jiří Denner, podle kterého se navíc dceřinná firma musela pohotově přeorientovat. „Dawell se specializuje na vývoj a výrobu mobilních odporových a indukčních ohřevů. Dělá tak v úplně jiném oboru, než je zdravotnictví. Dnes už nicméně víme, že dokáže sestavit a uvést do provozu přístroj, který podle předběžných výsledků funguje a stojí zlomek ceny než profesionální zařízení,“ dodal Denner.

„Široký tým lidí a nadšenců napříč celou republikou se snaží sestavit přístroj, který bude snadno vyrobitelný, jednoduše ovladatelný, a především plně funkční. To, na čem běžně pracují obrovské týmy specialistů několik měsíců a další roky pak stráví získáváním potřebných certifikátů, se my snažíme zvládnout během dvou týdnů. A už to skoro máme,“ doplnil ředitel společnosti Dawell Michal Kuneš, podle kterého už první přístroj prošel zátěžovými zkouškami, ale v uplynulých dnech bylo stále třeba dořešit mnoho detailů.

Dawell podle jeho zástupců zvládne malosériovou výrobu desítek ventilátorů týdně. Do výrobního řetězce je však zapojená celá řada dalších subjektů. Ovládací systém a elektrické zapojení má na starosti brněnská firma Beckhoff. Ta mimo jiné vyvíjí algoritmus, který bude umět pacientovi dávkovat správně kyslík a bude tak jedním z nejdůležitějších systémů celé technologie. Masarykův onkologický ústav v Brně zase konzultuje dílčí materiály i komponenty. O dodávku nezbytných součástek se stará mimo jiné výrobce robotických systémů MICo Robotic.

Češi vybrali peníze na záchranu životů

Společnou vůli směřující k co nejrychlejšímu naplnění plánu dokládá i zapojení malých letadel pro dopravu komponent během vývojové fáze. „Abychom urychlili vývoj nového ventilátoru CoroVent, začali jsme využívat letecké spojení mezi naší laboratoří FBMI CVUT Kladno a společnostmi platformy Covid19CZ zajišťující výrobu CoroVent,“ informoval profesor Roubík.

Neuvěřitelně „hladká“ byla i „crowdfundingová“ sbírka na nové přístroje pro české nemocnice. Tisíce drobných přispěvatelů poslali za necelý den v součtu přes dvanáct milionů korun, přičemž stanovená meta byla deset milionů. „To je neuvěřitelné a dokazuje to sílu skvělých českých lidí. Nejen v tom najít a vyrobit kvalitní přístroj, ale i semknout se a rychle vybrat peníze potřebné na záchranu životů,” prohlásil Pavel Doležal, jeden ze zástupců iniciativy COVID19CZ.