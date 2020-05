Lidský svět je ponořen do problémů s koronavirovou nákazou, ale do přírody už vstoupilo jaro a s ním i čas začít vypouštět na svobodu vyléčené pacienty záchranné stanice pro volně žijící živočichy, o které zde po celou zimu vzorně pečovali.

314 zvířat čtyřiceti dvou živočišných druhů opustilo koncem dubna stanici, aby využilo svou druhou šanci. 258 živočichů ale ještě na návrat domů čeká. Jedná se většinou o zvířata, která do stanice dorazila až koncem zimy a počátkem jara.

Pomáhají i děti

Šest ježků může za svou dobrou kondici a tedy i možný návrat do přírody, poděkovat také dětem. Od začátku listopadu loňského roku se celkem 210 malých záchranářů staralo v rámci projektu Kamarád ježek o potřeby malých ježčat, která se před začátkem zimy nestihla dostatečně vykrmit a dosáhnout hmotnosti nezbytné k tomu, aby dokázala venku bezpečně přezimovat.

S péčí o ohrožené živočichy pomáhají děti z mateřských a základních škol v rámci projektu Kamarád ježek již pátým rokem. Práci zvířecího ošetřovatele si mohou vyzkoušet pod odborným dohledem pracovníků záchranné stanice. Děti dostávají na starost pozdní ježčí mláďata, příliš slabá na to, aby dokázala přečkat zimu. Malí ošetřovatelé se tak učí zodpovědnosti za svěřené zvířátko a starají se o něj tak, aby mělo na jaře dostatek sil a mohlo se vrátit zpátky do pražské přírody.

Silvestrovský letec už se uzdravil

Lidskou pomoc, ale zdaleka nepotřebují jen ježci. Místo do teplých krajin doputoval do záchranné stanice čáp, který zmeškal svůj odlet. Strávil zde 6 měsíců a stal se tak rekordmanem letošní zimy, co do délky pobytu. Svého pacienta budou navíc ošetřovatelé moci i nadále sledovat, protože ho před vypuštěním vybavili satelitní vysílačkou.

Naopak jen na otočku do stanice zavítal poštolčí samec. Jen co mu ošetřili nohou probodnutou ostrým bodcem určeným k plašení holubů, mohl odletět zpět za svou družkou. Na hladinu Vltavy už se vrátil také nešťastný labuťák, který o silvestrovské noci narazil do trolejového vedení na Mánesově mostě a způsobil si velice vážné zranění kyčle. Jedna z mnoha zvířecích obětí hlučných oslav konce roku potřebovala k úplnému uzdravení dlouhých 106 dní.