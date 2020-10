Omezení začalo platit 23. května a původně mělo skončit poslední zářijový den. Nakonec se však prodlužuje. „Už na počátku jsme oznámili, že pilotně bude platit do konce září, ale pokud se osvědčí, bude pokračovat,“ líčil Scheinherr, jenž doplnil: „To se stalo. Opatření znamenalo celkový přínos k plynulosti a bezpečnosti dopravy.“

Celé léto se zdálo, že hlavní město netrápí žádné problémy s výjimkou Smetanova nábřeží. Částečná uzavírka v centru metropole se řešila napříč populací. Spory (ani vtipy) neutichly ani ve chvíli, kdy kritizované černo-žluté citybloky nahradily dlažba a květináče.

Nejostřejší reakce šly od vedení Praha 1. Zástupci radnice za ODS dokonce v polovině června vyzvali primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a další členy koalice, kam patří Praha sobě a Spojené síly (TOP 09, STAN, KDU-ČSL), aby „nerozhodovali o nás bez nás“.

„Každý nepovedený experiment jednou končí!“ radoval se starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN/My, co tady žijeme) ve chvíli, kdy s náměstkem Scheinherrem s pompou a úsměvy na tvářích odstraňovali betonové zátarasy a oznámili dohodu na změně dopravního režimu. Od toho okamžiku totiž mohli přes nábřeží v noci projíždět motoristé, přes den byl vjezd povolen pouze cyklistům a městské hromadné dopravě.

Jenže o dalším magistrátním nápadu se Hejma podle vlastních slov rovněž dozvěděl až z médií. „Ano, pojďme to tam zklidnit, a ne tam udělat cirkus, pouť, to my tam nechceme,“ čílil se starosta.

Zahrádky zely prázdnotou

Zahrádky restauračních podniků na Smetanově nábřeží každopádně neměly úspěch. Většinu času zely prázdnotou, nelákaly ani v letním počasí, také tady se provozovatelé potýkali s úbytkem turistů.

Možná také proto teď starosta Hejma ve vyjádření pro Pražský patriot neskrýval překvapení: „Očekávám, že od čtvrtka 1. října bude toto nešťastné opatření vzhledem k jeho přechodné platnosti pouze do konce září odstraněno. O dalším postupu bude jednáno na úrovni radních pro dopravu všech dotčených městských částí.“

„Na křižovatce s Národní se zlepšila bezpečnost pohybu chodců,“ líčil Scheinherr novinářům, proč magistrát částečnou uzavírku prodloužil. Dříve tam prý často vznikaly nebezpečné situace v důsledku odbočování aut z mostu Legií. Stejně tak odbočování způsobovalo kolony, kdy auta čekala v křižovatce a brzdila auta a tramvaje pokračující z mostu rovně. „Jezdí tam páteřní linky, které přepraví v jednom směru 35000 lidí denně. Tyto tramvaje přestaly mít ve špičkách zpoždění,“ dodal.

„Nevím, z jakého šetření pan náměstek čerpal, ale z mých poznatků se naprosto jistě neosvědčila předzahrádka restaurací u kolejiště tramvaje. Nikdy jsem tam neviděl více jak dva lidi. Příští týden budeme řešit uzavírky obou nábřeží jako celek na základě výzkumů,“ citoval Pražský patriot předsedu dopravního výboru Prahy 5 Jana Panenku (ODS). Také smíchovské radnici z druhého břehu Vltavy se Scheinherrův záměr nezamlouvá. Situace ohledně Smetanova nábřeží by se měla řešit příští týden.

Praha má navíc další plány. Podle náměstka požádalo o stavební povolení k vytvoření nové zastávky Karlovy lázně mezi zastávkami Národní divadlo a Staroměstská. Měla by vzniknout v příštím roce. Další nová zastávka by měla vyrůst u Žofína. Na podzim chce magistrát rozšířit tramvajové ostrůvky na Malostranské.