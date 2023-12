Pejskové sice Štedrý den nedrží půst jako někteří lidé s odkazem na zlaté prasátko, přece jen však mají krmení střídmější a omezené. Právě s ohledem na množství příchozích. Přísun laskomin je totiž takový, že někteří psi mají v kotci vhozeno několik piškotů a návštěvníky překvapuje, že je hned nezblajznou.

Naše představy o tom, že zvíře ví, kdy má dost, se však v plném rozsahu neprojeví. Ne, neví to. Služba 25. prosince tak bývá náročnější: u svěřenců se objeví i potřeba častěji řešit komplikace z přejedení.

Různé povahy se projeví i za mříží kotce

Štědrosti dárců se nelze podivovat. Někteří chovanci sice leží zdánlivě netečně a jen pohybující se oči prozrazují, že registrují davy, které se na ně přišly podívat, naopak jiní jedinci překypují aktivitou. Opakovaně je vidět, jak se některý psí sympaťák snaží zapůsobit, jako kdyby mu někdo řekl, že pokud se do něj příchozí zakoukají na první pohled, třeba si ho někdo odvede – a poskytne mu nový domov s vlastní smečkou milujících páníčků a paniček.

Radostné vrtění ocasem vítá každý náznak úsměvu v lidské tváři, objeví se i tlapka prostrčená skrz mříž nebo pod dvířky. Štěkot pak provází pocit očekávaného zklamání. Tahle psí představa se pak stává realitou v řádu desítek sekund. A ten pohled do očí, které se musí dívat na záda odcházejících, je nepopsatelný. „Smutné psí oči“ je pojem, jehož obsah se tu přímo zhmotňuje.

Naopak jiní hafani se okouzlit lidi nesnaží. Jsou prstě takoví – nebo důvěru v člověka už ztratili? Zdánlivě netečně se dívají po lidech defilujících kolem. Nebo i leží se zavřenýma očima: spí, anebo dění pozorují nenápadně?

Tradiční vánoční den otevřených dveří v psím útulku, který pražští strážníci provozují v Troji.Zdroj: Deník/Milan Holakovský

Útulkem ročně projde zhruba tisícovka psů. Letos jich zatím bylo od začátku roku 980, přičemž z valné většiny jde o zaběhnuté chlupáče, jejichž majitele se podařilo najít podle čipu a vlastníci si je vzápětí vyzvedli. Aktuálně je zde 84 psů. Většinou spíš větších než menších, přičemž pejskové mají převahu nad fenkami.

Deníkem oslovení příchozí vesměs poznamenali, že oni tu nejsou proto, aby si vyhlédli nového chlupatého kamaráda. Pro pejska doma nemají podmínky. Většinou proto, že už psa doma mají – v některých případech i právě z útulku – a další zvíře by už neznamenalo potěšení, ale problém. Nebo sice nebydlí s pejskem, ale se třemi kočkami; se stejnými souvislostmi. Přišli se tedy podívat, tak jako většinou každý rok, a snaží pomoci alespoň přinesením krmení.

Sedmitýdenní štěňata zůstala za dveřmi izolace

Návštěvníci dne otevřených dveří by se určitě rádi seznámili i se čtveřicí štěňat, která se do útulku dostala 6. prosince. O okolnostech tehdy pražští strážníci informovali na svém facebookovém profilu. „Nejdříve vyčkat, až půjdou všichni čerti spát, a pak teprve odložit krabici se štěňaty do mrazivé náruče Krčské ulice. Majitel si byl dle načasování moc dobře vědom, že nedělá správnou věc – a peklo ho nemine. Čtyři chlupáči, které na základě oznámení vyzvedli strážníci, se nejdříve ohřáli na služebně a poté zamířili do našeho trojského útulku, kde budou minimálně tři týdny nabírat dostatek sil, aby se mohli ucházet o vaši přízeň. Než zmíněná lhůta uplyne, není možné pejsky navštívit ani rezervovat. Pro další informace sledujte naše sociální sítě.“

Je tam vlastně shrnuto vše, co platí i dnes. Bylo úterý 5. prosince, když pozdě večer našel krabici se štěňaty náhodný kolemjdoucí. Opravdu mrzlo – a bez jeho všímavosti mohl mít příběh tragickou dohru. Zhruba čtyřtýdenní štěňata zřejmě někdo čerstvě odebral feně, která je do té doby kojila. Zatím bezejmenní tři psí kluci a jedna holka jsou zřejmě kříženci labradora s některým z loveckých plemen. V dospělosti by mohli vážit odhadem 20 až 25 kilogramů. Od 6. prosince, kdy byli přijati do útulku, očividně poporostli i zesílili – a už dnes, v sedmi týdnech stáří, je patrné, že budou potřebovat hodně pohybu.

Návštěvníci dne otevřených dveří je však vidět nemohli. A zajisté by se našli i zájemci, kteří by si některé z chlupatých klubíček rádi hned odnesli. Štěňata jsou ale pořád v izolaci. A stále platí, že si je zájemci neodnesou dříve nežli mezi svátky. Kdy to přesně bude, se ještě ukáže. Předběžně se počítá s tím, že by to mohlo být už ve čtvrtek 28. prosince. Jisté to ale ještě není, řekl Raniak, který očekává, že o tato štěňata bude mimořádný zájem.

Nabídku psů, kteří budou následující den připraveni k výdeji, zveřejňuje útulek na webu vždy v 17 hodin . Rezervace se nedělá. Rozhodující je, který z uchazečů přijde dřív. Tato štěňata by se v nabídce měla objevit ve středu 27. prosince. „Zájemci by si je tak mohli odnést už 28. prosince,“ konstatoval Raniak. Současně ale připomíná, že vše ještě může dopadnout i jinak – a termín se posune až do ledna. „Máme teď období psincového kašle,“ upozornil na nakažlivé respirační onemocnění, k němuž jsou náchylná hlavně štěňata nemající ještě dostatečně vyvinutý imunitní systém. Přičemž ani izolace nemusí znamenat dostatečnou ochranu. „Pak se termín výdeje může prodloužit o týden nebo čtrnáct dní; než se vyléčí,“ poznamenal Raniak.

Přece jen se však na Štědrý den dveře s nápisem Izolace pro návštěvu otevřely. Ve chvíli, kdy na odpolední návštěvu útulku přijel europoslanec a současně náměstek primátora Prahy Jiří Pospíšil (SPOLU pro Prahu/TOP 09), k jehož kompetencím v rámci rady hlavního města patří péče o zvířata (a také oblasti kultury, cestovního ruchu, památkové péče či výstavnictví). Sám je pejskař, a tak si hned všiml, že dvě ze štěňátek jsou živější a aktivnější, zatímco dva další sourozenci mají tendenci zaujímat spíše vyčkávací postoj raději se drží vzadu.

Také Pospíšil nakoupil pozornosti v podobě krmení, a 24. prosince zde byl z dárců tím nejštědřejším. Pochvalu od veterinárních techniček, které v útulku pracují, sklidil i za ideální volbu. Těm stačil jediný pohled, aby jeho dárky (stejně jako výběr z pozorností od příchozích) neputovaly do běžného skladu, ale rovnou na ošetřovnu. Hodí se totiž pro krmení psů nemocných a na dietě. „Já to jen zaplatil. Vybírala a nakupovala moje asistentka,“ konstatoval. Deníku řekl, že peníze, která vydělává v pozici radního Prahy, podle svého slibu využívá k pořizování darů pro zvířecí útulky po celé České republice – a nyní v čase Vánoc takto přijel i přímo do trojského útulku.

Zároveň poděkoval všem, kteří si udělali čas, aby přišli navštívit útulek a přinesli krmení. „Je to výrazná pomoc našemu městskému útulku – a zvláště pak specializované granule a specializované dárky jsou vítány,“ konstatoval.

Co se rozumí pod pojmem „specializované“, vysvětluje za místní tým Raniak: „Jsou to granule a konzervy lepší, vyšší třídy, s vysokým obsahem masa, kdy je používáme pro nemocná zvířata nebo pro pacienty v pooperační péči. Ti potřebují kvalitní potravu; s vysokým obsahem bílkovin. Okamžitě putovaly na veterinu a jsou připraveny právě pro tyto pacienty.“