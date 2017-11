ÚSTR ocenil běloruského politika, spisovatelky i fotografa

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) dnes při slavnostním večeru v Senátu předal ceny za svobodu, demokracii a lidská práva. ÚSTR udělil ceny běloruskému opozičnímu politikovi Vincuk Vjačorkovi, slovenskému fotografu Tiborovi Kováčovi, in-memoriam slovenskému pilotovi Tugomíru Seferovičovi, historičce a spisovatelce Zoře Dvořákové a kunsthistoričce a spisovatelce Kateřině Tučkové. ÚSTR své ceny předává každoročně. Slavnostní večer doprovázel Spirituál kvintet.

Podle ředitele ÚSTR Zdeňka Hazdry se cena váže k hodnotám 17. listopadu roku 1939 i 1989. "Tyto důležité mezníky nás upomínají na to, že demokratické principy nebyly nikdy ničím samozřejmým. Na příběhy konkrétních lidí, kteří bojovali proti totalitě, bychom neměli zapomínat," řekl. "Obrana demokracie i dnes vyžaduje odvahu. V zemích, které ji nemají, nebo ji nezažily, si pomoc zaslouží dvojnásob. Jsem přesvědčen, že je musíme podporovat ekonomicky, politicky i morálně," řekl.

Ocenění získal fotograf Kováč



Prvního ocenil ÚSTR in-memoriam Seferoviče, který v roce 1953 spoluorganizoval únos letadla z Československa na Západ na lince ČSA Praha - Brno. Seferovič zemřel před pěti týdny. Ocenění za něj převzala manželka Eva. "Manžela to rozhodně velmi potěšilo. Pro manžela byla vrcholem svoboda a demokracie a za to bojoval. Nikdy neuhnul ze svých morálních zásad," řekla.

Za statečné občanské postoje získal ocenění fotograf Tibor Kováč, který zdokumentoval vpád okupantů do Košic v srpnu 1968 a málem za to zaplatil životem. Zbloudilá střela zasáhla tehdy jednatřicetiletého fotografa do hlavy a poškodila důležitá centra pohybu. Od té doby je připoután k invalidnímu vozíku. Kováč je nyní upoután na lůžko, proto si nemohl cenu převzít a zástupci ÚSTR mu ji proto dovezou.

Cenu obdržela i spisovatelka Tučková



Za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin cenu převzala spisovatelka Zora Dvořáková, která je autorkou první životopisné knihy o Miladě Horákové a také rozsáhlé knihy o třetím odboji. Je členkou konfederace politických vězňů. "Děkuji za cenu, která mi byla udělena. A pokud mi zdraví bude sloužit a síly stačit, budu pracovat dál tak, jako jsem pracovala dosud," řekla Dvořáková.

Stejnou cenu obdržela také spisovatelka Kateřina Tučková. Podle organizátorů se nebála vylíčit citlivé úseky našich novodobých dějin, například poválečné vyhánění Němců a pohnuté lidské osudy v letech komunismu. Tučková řekla, že si ceny váží a je potěšena, že její beletristická práce má hodnotu i pro odborníky.

Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí



Jako poslední získal cenu běloruský politik Vincuk Vjačorka, který je lingvistou a bývalým předsedou Běloruské lidové fronty "Obroda" (BNF) sdružující národněliberální opozici. Byl pronásledován a vězněn. Vjačorka děkoval v běloruštině. "Já nemám žádné pochybnosti, že toto ocenění mi bylo předáno ne za osobní práci, ale protože mise neskončila. Toto ocenění je za práci desítek, stovek, tisíc lidí, kteří se snaží postavit proti nedemokratickému režimu," řekl. Rovněž řekl, že demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí, lze je snadno ztratit a je třeba je bránit. Dále řekl, že v Bělorusku jsou stále Leninovy a Stalinovy pomníky. "K pokání nedošlo. My jsme si neuvědomili svoje hříchy a neřekli jsme si, s kým jsme, zda s tím, kdo střílel, nebo s těmi, na které se střílelo," řekl.

Na akci kromě Hazdry přišli třeba ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis, senátor Zdeněk Papoušek (bezp. za KDU-ČSL) nebo senátorka Jitka Seitlová (Zelení). Oceněných osobností bývalo v minulosti každoročně kolem dvaceti. Od minulého roku je počet ocenění menší, avšak k Ceně Václava Bendy přibyly ještě dvě další kategorie - za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin a za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv.