Vaše pracoviště dosáhlo prestiže globálního rozměru a dnes v něm působí téměř dvě stovky cizinců. Nabízíte jim podmínky srovnatelné se „Západem“?

Máme systém, který je poměrně unikátní nejen v českých poměrech. V čele je ředitel, který se stará hlavně o administrativu, investice a tak dále. Mezi mnou a řadovými pracovníky jsou už jen vedoucí výzkumných skupin a ti mají značnou autonomii. Dostanou určité množství peněz, s nimiž si mohou dělat v podstatě, co chtějí. Je na nich, jestli většinu utratí za přístroje nebo třeba za platy. Ideová autonomie pak spočívá v tom, že já nikomu neříkám, na čem má pracovat. Platy jsou u nás podstatně nižší než v západní Evropě, nemluvě o severní Americe. Dáváme ale mladým vědcům příležitost pracovat, na čem chtějí. A kdo je úspěšný u nás, má šanci získat místo třeba v Oxfordu.

Kdo je Zdeněk Hostomský

Narodil se v roce 1952 v Bratislavě. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě UK a později také dějiny filozofie. Počátek vědecké kariéry strávil v Ústavu molekulární genetiky ČSAV. V druhé polovině 80. let emigroval do USA, kde se zabýval výzkumem HIV a rakoviny. V letech 2000 až 2010 byl výkonným ředitelem Výzkumného centra rakoviny společnosti Pfizer. Šéfem ÚOCHB AV ČR je od roku 2012.

Co bývá nejběžnějším výstupem vašich výzkumníků?

Typicky jsou to kvalitní publikace. Vědecké práce, které jsou inspirativní pro badatele v celém světě. V nejlepším případě – ale rozhodně nelze říct, že se to děje často – je výsledkem nový preparát a následně nový lék. To je statisticky poměrně ojedinělý jev. Jako věděcká instituce ale musíme vytvořit ideální prostředí pro to, aby se jakýkoliv talent projevil. Jelikož náš ústav „stojí“ na pomezí biologie a chemie, velmi se snažíme o to, aby mezi sebou experti z těchto obou velkých oborů čile komunikovali.

Světovou proslulost i bohatství vám přinesl objev Antonína Holého, který vedl k vývoji některých z nejúčinnějších léků proti HIV či hepatitidě typu B. Dokážete si představit, že z „vaší dílny“ vzejde další podobně „epochální“ úspěch?

Chceme ukázat, že to nebyla úplná náhoda. Máme nějaké preparáty, které zatím vypadají velmi nadějně z hlediska možné léčby rakoviny, metabolického syndromu – civilizačních nemocí, jako je obezita či diabetes druhého typu. Jestli se ale bude vámi zmíněný úspěch v takovém rozměru opakovat, to zatím nevíme. Máme teď „rozehraných“ několik preparátů, které jsme nabídli velkým farmaceutickým firmám a jim připadají zajímavé. Jsou proto ochotné se jimi dále zabývat – vyvíjet je skrze klinické studie s lidskými pacienty a v ideálním případě je dovést ke schválení a na trh.

Považujete nový typ koronaviru za zásadní hrozbu pro lidstvo?

Jde o jednu z mnoha virových nemocí. A většina z nich je relativně „zvládnutelná“. Chřipka, která je tu s námi po staletí, je vlastně daleko závažnější a potenciálně nebezpečnější, než jak se zatím jeví poslední verze koronaviru. Já upřímně řečeno sleduji tuto záležitost spíš jako určitou kuriozitu s ohledem na to, co s tím dělají média. Z medicinského hlediska se mi to jeví jako relativně banální virové onemocnění. Oslabení lidé jsou samozřejmě v ohrožení, ale chřipka zahubí ročně u nás tisíce, po celém světě sta tisíce lidí a nikdo tomu nevěnuje pozornost.

Neobáváte se tedy toho, že by mohla nastat skutečná globální pandemie?

Taková možnost sice existuje, minulé zkušenosti tomu ale spíš nenasvědčují. Každý rok se objeví trochu jiný kmen chřipky. A takzvaná španělská chřipka zabila před sto lety padesát milionů lidí. Spousty jiných kmenů chřipky ale nic takového nezpůsobily. Ruku do ohně za své očekávání dát nemohu, protože to nevím, ale s největší pravděpodobností tento koronavirus odezní. A pokud ne, tak se nejspíš najdou preparáty, které zmírní dopady nemoci. Už teď existují látky, které vypadají jako aktivní a mohly by nakažené úspěšně léčit. Do použitelného stavu by se mohly dostat zhruba za rok až rok a půl.

Velmi dlouho jste žil a pracoval ve Spojených státech amerických. Existuje něco, s čím se po návratu do rodné země i po letech těžko sžíváte?

Pořád cítím jeden kontrast – že je tu spousta nadaných lidí a výborné nápady, ale že je zdejší společenská konstrukce z neznámého důvodu strašně zbyrokratizovaná. A když chce člověk něco prosadit, tak to trvá daleko déle než třeba v té Americe. My chceme stavět další laboratoře a máme na ně připravené projekty i peníze v řádu stovek milionů korun. Nedostali jsme ale ještě od úřadů příslušná povolení, a tak musíme čekat. Dokonce ani u záměrů, které jsou jasně obecně prospěšné, není žádná záruka rychlé realizace. Z Ameriky jsem si odnesl přímočarost. Když je jasné, co chceme udělat, tak to udělejme.

Viděl jste představení Elegance molekuly od Dejvického divadla, které je od vašeho ústavu na dohled?

Viděl jsem ho asi čtyřikrát a je fantastické. Antonín Holý tam vůbec není idealizován. Je tam například ukázáno, že své molekuly chtěl použít hlavně proti viru hepatitidy B a vůbec se nechtěl angažovat v infekci HIV/AIDS. Tam byl v podstatě dotlačen Johnem Martinem, kterého hrál Ivan Trojan. Myslím si, že Petr Zelenka správně vystihl podstatnou věc. A sice to, že ani vynikající vědec není vševědoucí. Může vytvořit kvalitní molekulu, ale zapotřebí jsou ještě další kroky – a lidé, kteří rozpoznají, kde ta látka dosáhne svého maximálního potenciálu.