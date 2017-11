Ústavu organické chemie a biochemie hrozí milionové škody

Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd hrozí škoda v řádech desítek milionů korun kvůli pochybení jeho někdejšího zaměstnance. Bývalý zástupce ředitele ústavu podle serveru iHNED.cz v rozporu s pokyny nadřízených převzal od stavebních firem nově zrekonstruovanou budovu svého sídla v pražských Dejvicích. Rekonstrukce přitom nebyla dokončena, měla podle vedení ústavu řadu závad, a to proto ji nechtělo převzít. Ústav se proslavil zejména unikátním výzkumem chemika Antonína Holého.

Nová budova Ústavu organické chemie a biochemieFoto: ČTK

Případ podle serveru už řeší soudy. Zatím zablokovaly výplatu sedmdesátimilionové bankovní záruky, kterou sdružení firem Chládek a Tintěra a Syner muselo složit, když o zakázku za více než dvě miliardy korun usilovalo. Na soud se obrátil také bývalý zástupce ředitele ústavu Jiří Špička, který kvůli převzetí budovy dostal okamžitou výpověď. Případem se současně zabývá i policie a zjišťuje, zda se Špička a případně i někdo jiný nedopustil trestného činu, napsal iHNED.

Ústav obě budovy využívá



Sdružení firem Chládek a Tintěra a Syner získalo zakázku na rekonstrukci stávající historické budovy ústavu z dvacátých let minulého století a výstavbu nového objektu v sousedství - přezdívaného květák - v roce 2012. Ústav tyto zakázky financoval z peněz, které mu přinesly Holého patenty. Ústav obě budovy už využívá. Opravenou budovu ale formálně odmítl převzít, protože podle něj měla řadu závad a nebyla fakticky dokončena.

"Dali jsme zhotoviteli otevřeně najevo, že nehodláme stavbu převzít, dokud dílo nebude dokončeno, neodstraní se závady nebo se nedomluví, jak budou odstraněny," uvedl ředitel ústavu Zdeněk Hostomský. Poté ale zjistil, že převzetí díla podepsal jeho zástupce Jiří Špička. Pro hrubé porušení povinností s ním okamžitě rozvázal pracovní poměr.

Soud o platnosti výpovědi nerozhodl

"Hrubě překročil pravomoci, zjevně nejednal v zájmu ústavu, ale stavebních firem," míní Hostomský. Špičkův krok podle něj výrazně ztížil vyjednávací pozici vůči zhotoviteli díla. Sám Špička to, proč dílo převzal i proti vůli vedení ústavu, nevysvětlil. "Nemám zájem to komentovat," řekl. Proti okamžitému zrušení pracovního poměru podal žalobu, a to kvůli formulaci výpovědi, že závažně překročil své pravomoci a poškodil hospodářské zájmy ústavu. Soud zatím o platnosti výpovědi nerozhodl a minulý týden vyzval obě strany, ať si ke sporu přizvou mediátora, který se je pokusí usmířit.

Spolumajitel firmy Chládek a Tintěra Ondřej Chládek tvrzení ústavu o závadách v desítkách milionů zpochybňuje. "Bylo 67 položek, které si uplatnili, ale většinou je to kvůli pozdnímu odstranění závad, kdy za to zpoždění bylo obrovské penále," řekl s tím, že jde o neseriozní postup ústavu, zatímco Špička postupoval soudně. Ústav si podle Chládka chtěl neoprávněně stáhnout 70milionovou bankovní záruku, kterou sdružení složilo pro případné reklamace.