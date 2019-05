Podle politologa Jana Kubáčka z Univerzity Karlovy tyto výsledky signalizují možný návrat části liberálně naladěných pražských voličů od Pirátů k TOP 09, hnutí STAN a případně i k lidovcům, kteří také dosáhli v Praze na své poměry relativně slušného výsledku. Všechny zmíněné strany přitom tvoří současnou magistrátní koalici pod vedením pirátského primátora Zdeňka Hřiba.

„Pokud bude Hřib pokračovat v uzavřeném a nepokorném stylu řízení Prahy, pak může nastat výraznější odliv voličů od Pirátů směrem k alianci STAN a TOP 09. Už nedávný spor pražské koalice ohledně možného sledování stavu elektroměrů ukázal, že jsou liberálně smýšlející Pražané citliví na některé pirátské nápady,“ uvedl Jan Kubáček pro Pražský deník.

Budeme pokračovat v práci

„Lídr TOP 09 Jiří Pospíšil komentoval po volebním víkendu občasné neshody uvnitř pražské koalice, která se na posledním zastupitelstvu neshodla v otázce privatizace stovek městských bytů na Černém Mostě. „Myslím, že se musím ozvat, když s některými návrhy našich koaličních partnerů nesouhlasíme. Nenazýval bych to ale přímo jako spory. Budeme dál pokračovat v práci,“ řekl Pospíšil.

Zároveň zdůraznil, že jeho obhajoba mandátu europoslance nemění nic zásadního na jeho angažmá v pražské koalici, kde je šéfem zastupitelů klubu Spojených sil pro Prahu. „Jen se chystám Praze víc věnovat tak, aby jí mé působení v europarlamentu bylo k prospěchu,“ dodal Pospíšil.

Primátor Hřib pak vyzdvihl především fakt, že strany zastoupené v jeho koalici obsadily ve volbách do Evropského parlamentu mezi pražskými voliči první dvě místa. „Strany, které jsou v koalici v Praze, jdou nahoru, zatímco pražská opozice nezískala,“ řekl Hřib.

Předsedkyně pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija ale považuje poslední výsledek v rámci metropole, tedy třetí místo a mírné polepšení oproti komunálním volbám, za solidní. „Děkujeme voličům v Praze za jejich hlasy a za to, že nám pomohli zdvojnásobit počet našich mandátů v Evropském parlamentu. Je to jasný signál, že Pražané oceňují, že to co říkáme, také děláme,“ prohlásila Udženija.

Šéf zastupitelů ANO a také poslanec Patrik Nacher pak komentoval pouze celostátní bilanci eurovoleb. „Vysledek je dost dobrý a musím se přiznat, že trochu překonal mé očekáváni. Osobně jsem tipoval zisk pěti mandátů a i to bych považoval v současné atmosféře za úspěch. Mandátů je ale nakonec šest, ale ještě důležitější je, že hnutí ANO získalo dvakrát více hlasů než v posledních volbách do Evropského parlamentu.”

Rozdíly v obvodech

Politolog Jan Kubáček ovšem upozornil, že porovnávat výsledky z různých voleb je ošidné. „K eurovolbám, kde bývá nižší účast, chodí specifický typ voličů – oproti průměru jsou to lidé angažovanější a náročnější,“ řekl Kubáček.

Podstatné rozdíly jsou i mezi výsledky voleb v jednotlivých obvodech. V Praze 1 získaly parlamentní pravicové strany přes 50 procent, hnutí ANO pouhých 7. V Praze 11 mělo naproti tomu ANO přes 18 procent.