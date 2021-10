Nadace má s léty chátrajícím areálem o rozloze 11 595 metrů čtverečních jasné plány - chce zde, v blízkosti Fakultní nemocnice Motol, vybudovat dětský hospic a navazující centrum paliativní péče. Svoje místo by tu ale měly najít i komunitní a vzdělávací prostory s kavárnou, které se stanou nedílnou součástí okolního života a budou nabízet zážitky, kulturu a odpočinek široké skupině lidí.

"Potenciálem, který Cibulka skýtá, jsme nadšeni. Rekonstrukci pojmeme zodpovědně a s respektem k historii celého areálu i svébytnému duchu tohoto místa. Věříme, že se nám, i v součinnosti s odborníky na památkovou péči, podaří skloubit zachování její historické hodnoty s požadavky na špičkové zdravotnické zařízení 21. století," řekl Ondřej Vlček, spoluzakladatel Nadace rodiny Vlčkových.

Ode dneška za pět let

V polovině září Nadace rodiny Vlčkových vyhlásila dvoukolovou architektonickou soutěž, do níž se mohou až do 4. října 2021 přihlásit všechny ateliéry, které o účast projeví zájem a splní základní kritéria. "Ve druhém kole pak bude za asistence odborné poroty, v níž kromě zástupců Nadace zasednou experti na architekturu a krajinotvorbu i odborníci na oblast zdravotnictví a sociální péči, vybráno pět studií. Ty následně za finanční odměnu své návrhy rozpracují a z nich vzejde vítězný návrh,” přiblížila harmonogram soutěže Ivana Plechatá, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových. Podoba areálu by podle ní měla být známa nejpozději v průběhu února příštího roku.

Cílem Nadace je pak vše dokončit a Středisko dětské paliativní péče s lůžkovým hospicem otevřít na podzim roku 2026. "Mezi prvními bychom chtěli zpřístupnit kavárnu, aby k nám místní komunita měla blíž. Z čistě stavebního pohledu je uvedený termín určitě reálný, s celým projektem je však spojena i poměrně velká a náročná schvalovací agenda,” řekla ředitelka Plechatá a dodala, že se všemi relevantními institucemi Nadace je, či v nejbližší době bude, v kontaktu a je připravena poskytnout jim maximální součinnost.

"Jsme rádi, že zatím je z jejich strany našemu záměru vyjadřována velká podpora. A pokud to bude trvat i nadále a vše proběhne v řádných termínech, otevřeme podle plánu, jakkoli je ambiciózní,” věří Plechatá.

Se zahájením prací se ale nečeká až na výsledky architektonické soutěže, začaly tu probíhat v podstatě ihned po koupi usedlosti. V počáteční fázi se logicky jedná především o práce udržovací a záchranné, dále činnosti spojené s vyklízením a nezbytným zajištěním statiky budovy. Odvezeny odsud byly desítky kontejnerů suti a dalšího odpadu. Před nadcházející zimou bude také třeba provizorně zakrýt nejvíce poškozené střechy, aby do nich nezatékalo a zabránilo se tak dalším škodám.

Vítejte na Cibulce

Zástupci Nadace rodiny Vlčkových plánují, že budou v pravidelném kontaktu s lidmi z blízkého okolí usedlosti a s komunitami, které se o usedlost a její osud dlouhodobě zajímají.

Kroky související s obnovou Cibulky, stejně jako všechna klíčová rozhodnutí, budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.novacibulka.cz. Každý tak bude moci sledovat, jak rekonstrukce areálu, jehož historie sahá až do 14. století, postupuje.

Jednou z nejbližších akcí, kdy budou moci zájemci do areálu nejen osobně nahlédnout, ale setkat se i se zakladateli Nadace, manželi Katarínou a Ondřejem Vlčkovými, bude festival Cibulka Open. Jeho pomyslné brány se otevřou v sobotu 2. října v 15 hodin, za posledním návštěvníkem se zavřou ve 22 hodin. Součástí programu, jehož moderátory budou František a Josef Trojanovi, bude i vystoupení několika kapel a také divadelní představení.

Kolik to bude stát?

Do nově vzniklé Nadace manželé Vlčkovi vložili aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Zhruba třetina celé částky je určena na nákup a rekonstrukci usedlosti Cibulka a první fázi provozu celého objektu a Nadace. Zbytek bude sloužit jako jistina na investice, z jejichž výnosů se bude průběžně a dlouhodobě veškerý provoz Nadace financovat.