Objem vaší práce si nyní nedovedu představit. Dá se zvládat?

Je jí o něco více a je mnohem více jednotvárná a stereotypní. Většinu pacientů, které u nás přijímáme, tvoří lidé s covidem-19. Občas samozřejmě i necovidoví, například různé akutní stavy s infarktem či mozkové příhody. Někdy se až posléze zjistí, že mají také covid-19.

Pociťujete větší únavu?

Každý z nás tady je unavenější, čelíme většímu tlaku. Změnil se nám i pracovní režim, neustále se převlékáme z ochranných obleků. Musíme zajistit péči o naše pacienty. Navíc se covid-19 nevyhýbá ani nám, museli jsme se zastupovat. Nejhorší to bylo na podzim, kdy byl neustále některý z kolegů v karanténě nebo přímo nemocný. Nyní jsou u nás naštěstí už téměř všichni zdravotníci očkovaní.

Máte stále kapacity přijímat nové pacienty?

Před dvěma týdny byla situace kritická i na tak velkou nemocnici, jako je Motol. Bylo to velmi nepříjemné. Přicházela jsem na službu a věděla, že volné je jen jedno lůžko. Celá řada operací byla proto zrušená, nějaká kapacita se tu vytvořila a stále se najde. Menší nemocnice musejí mít daleko větší problémy. Téměř každá klinika si vytvořila oddělení pro pacienty pozitivní na covid-19 - covidária. Díky nim se s koronavirem lépe válčí.

Máte nyní více služeb a méně volna?

Na urgentním příjmu přímo ne. Například kolegové z kardiologie či internisté chodí nad rámec svých služeb vypomáhat do covidárií.

Jak se vaše práce změnila za rok s covidem-19?

Jádro naší práce tvoří covidoví pacienti či ti s respiračními chorobami. V tom vnímám největší změnu. Ostatní diagnózy se trochu utlumily.

Odkud vlastně přicházejí pacienti na urgentní příjem?

Většina dorazí po vlastní ose nebo sanitkou či z jiných nemocnic, kterým Motol vypomáhá. Hodně k nám vozí lidi z domovů pro seniory a různých pobytových zařízení. V nich se covid-19 množí hrůzným způsobem. V některých to musí být vážně kritické. Domovy si tyto pacienty odmítají nechávat. I když mají lehčí či zvládnutelný průběh, posílají je k nám.

Buďme konkrétní. Jak to probíhá na příjmu?

Ke každému přistupujeme tak, jako kdyby byl pozitivní na covid-19. Pacient má buď potvrzený test, nebo přijel s podezřením. Pak zjišťujeme, nakolik je kompromitovaný respiračně, rozhoduje se, zda půjde na oddělení, nebo na JIP. Jelikož mají všechny kliniky svá covidária, rozdělujeme je rovnoměrně tak, aby nikde nevznikl nával. Já se s nimi setkávám jen na příjmu, pak je předávám do péče kolegům.

Kolik denně přijímáte pacientů?

Strašně moc. Některé dny jsou lepší, průměrně ale odhaduji čtyřicet denně.

Stíháte si v práci vůbec udělat přestávku?

Záleží, jaký je den, nedá se to paušalizovat. Někdy se stávalo, že jsme nestíhali a s každou další sanitkou jsem měla slzy na krajíčku. Přestávku na jídlo jsem si mohla udělat až večer. Jindy byla směna více klidná. Například z pondělí 8. března na úterý jsme výjimečně měli jen jednoho pacienta. Nikdo nechápal, jak je to možné. Lidé k nám přicházejí ale i s věcmi, které na urgentní příjem nepatří. Mají například potíže, které trvají půl roku. Nyní, když jsou bez práce, tak mají čas jít k doktorovi. Na ty se trochu zlobíme.

Pomůžou vám nová vládní opatření platná od března?

Projeví se nejdříve po třech týdnech, zatím je brzy hodnotit. Trochu ale počítáme s tím, že se situace nezlepší. Nikdo z nás si už nedovolí nic předvídat. Před rokem jsme si také mysleli, že to bude trvat jen několik týdnů…

Jak se vlastně díváte na zákazy?

Jak na které. Třeba zákaz lyžařských lanovek nebylo šťastné opatření, na kotvě jezdí lidé sami či ve dvou a jsou venku. Místo toho pak jezdili na kopec přeplněnými autobusy. Z toho jsem byla velmi smutná. Podle mě to více lidí naštvalo a neměli ochotu další a správná opatření dodržovat.

Přijímáte nyní více mladých lidí?

Ročníkově se to posunulo. Přichází více mladších lidí, i na ventilátorech jsou takoví. Kolegyně mi teď ukazovala pacienta ročník 1975, který neměl žádné jiné choroby, štíhlý sportovec a rentgen plic měl velmi škaredý. Je to však výjimka, která nás o to více překvapí. Těžko říci, jestli je to agresivnějšími mutacemi. Každý případ je velmi individuální.

Setkala jste se s nějakými netypickými příznaky covidu-19?

Tato choroba má různé nepředvídatelné projevy, jako průjmy bez kašle či bez teploty. Spektrum je velmi široké přes zažívací potíže, horečky, zimnice a asymptomatický průběh. Pokud nevíme, co pacientovi je, a nesedí na něj žádná diagnóza, většinou se prokáže, že má covid-19.

Dokážete si vůbec představit, že situace skončí?

Strašně v to doufám, chci vést svůj starý život a těším se, až nebudu muset nosit respirátor. Snad budeme mít koncem března méně práce.

Napadlo vás před rokem, že to zajde takhle daleko?

Ne, vůbec. Kdyby mi někdo před rokem řekl, že nebudu moci přejet hranice za rodiči na Slovensko, které jsem půl roku neviděla, tak bych tomu nevěřila.