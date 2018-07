Úřady začaly vydávat pasy do 24 hodin, zájem Pražanů zvládají bez front

/INFOGRAFIKA/ O superrychlý doklad požádaly v Praze zatím desítky lidí. Více je zajímá nový typ občanky s čipem, díky kterému si v některých záležitostech ušetří cestu na úřad.

Začátku července se obávaly některé radnice právě kvůli vydávání cestovních pasů. Už na jaře se potýkaly se zvýšeným zájmem o tyto doklady a očekávaly, že mnoho lidí cestu na úřad odloží na poslední chvíli právě kvůli nové možnosti získat pas do 24 hodin. Zatím se však jejich obavy nenaplnily.

„O zrychlené doklady je zájem. Nejčastěji se vyřizují žádosti do 5 dnů s předáním u nás. Žádostí o doklady do 24 hodin s vydáním na pracovišti ministerstva vnitra nemáme mnoho,“ uvedla mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Tři tisíce v kapse a pas do dvou dnů

Od 1. července mohou lidé žádat vydání pasu do 24 hodin a do pěti pracovních dní. Za zrychlené vyřízení zaplatí šest, případně tři tisíce korun. Zřejmě vyšší cena je důvodem, proč se většina spokojí s pětidenní čekací lhůtou. „Zatím to vypadá, že klienti mají zájem spíše o doklady do 5 pracovních dnů než o doklady do 24 hodin,“ potvrdila také Pavlína Nejedlíková z úřadu patnácté městské části.

Důvodem může být i to, že úřady obvykle pracují rychleji, než jaké jsou maximální lhůty. „Cestovní pas ve zkrácené zákonné lhůtě je při podání na úřadu městské části v Praze většinou vydán za dva pracovní dny,“ zmínila mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.

Poměrně větší zájem vzbudil nový typ občanských průkazu s čipem. O ten si lidé mohli požádat už i dříve, ale od 1. července je součástí dokladu už standardně, a navíc v současné podobě nabízí větší využití. Po vložení do čtečky a stažení aplikace je možné z domova přes internet mimo jiné nahlížet do databáze elektronických receptů, zkontrolovat platby nemocenského pojištění, případně si vyřídit neschopenku. Kdo vlastní datovou schránku, může získat například výpis z rejstříku trestů.

„Portál občana aktuálně nabízí 37 elektronických služeb, ke kterým se občan může přihlásit díky eObčance. Ta umožňuje jednak prokázání totožnosti online, ale zaručuje zároveň nejvyšší možnou bezpečnost,“ vysvětlil náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal.

Na úřady dorazily desítky zájemců

Komu končí platnost občanky v nejbližší době, dostane doklad s čipem zdarma. Kdo by ho chtěl dříve, přijde ho pořízení dokladu na dvě stovky. I takových nadšenců přišly na úřady desítky. „Zájem je poměrně velký,“ informoval mluvčí čtvrté městské části Jiří Bigas. Za prvních pár dnů si o nový průkaz v této městské části požádalo přes 60 lidí. Zhruba deset lidí dorazilo na úřad v Praze 6 i přesto, že by jim platil stávající. Podobné je to i v dalších obvodech.