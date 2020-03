Od minulého pondělí jsou úředníci lidem k dispozici nejčastěji tři hodiny v pondělí a tři hodiny ve středu. Vyřizovat mají pouze neodkladné záležitosti.

„Ne ve všech případech se dá říct, že jdou jen s neodkladnou agendou. Někdy se také dobývají i na odbory a přepážky, které jsou po vyhlášení nouzového stavu pro veřejnost uzavřené,“ popsala mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková.

Poté doplnila, že velký počet návštěvníků chce řešit přerušení živnosti. „Těch jsou skutečně desítky, ne-li stovky. Už minulý týden šlo cca o 120 žádostí. Tento úkon ale lze vyřídit online či poštou, takže lidé kvůli tomu na úřad chodit nemusí,“ zdůraznila mluvčí.

Obdobné je to i na dalších oslovených radnicích. V jedné městské části se minulé pondělí strhly dokonce závody o to, kdo bude na živnostenském odboru první. „Mladí muži běželi po schodech, aby předběhli výtah, což se jim podařilo, a poté se z výtahů hrnuli další. Museli jsme korigovat vstup do recepce, aby bylo přítomno vždy pět klientů,“ popsal Deníku pracovník úřadu, který si nepřál uvést své jméno.

Občanky propadlé po 1. březnu platí

Pražané mají kromě živností také velký zájem řešit obnovu dokladů, ať už občanských průkazů a pasů, které zajišťují městské části, nebo řidičských průkazů, jež se vyřizují na magistrátu. I v tomto případě však mohou zůstat v klidu doma.

„Vyřízení řidičského průkazu nebo registrace vozidla rozhodně není neodkladný úkon. Rád bych vyzval občany, aby skutečně řešili pouze neodkladné věci,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Jako opravdu zbytečnou návštěvu zmínil případ klienta, který dorazil na úřad minulý týden. „Žadatel měl již půl roku neplatný řidičský průkaz, ale najednou ho nutně potřeboval vyměnit,“ dodal Hofman.

Ani lidé, jimž propadl některý doklad v posledních dnech, nemusejí nikam cestovat. Po dobu nouzového stavu se mohou prokazovat i s ním. Týká se to občanek propadlých po 1. březnu a řidičáků, jimž skončila platnost v době nouzového stavu.

„Lidé nemusejí žádat o nový občanský průkaz v zákonné lhůtě do 15 pracovních dnů ani kvůli změně bydliště, svatbě, rozvodu nebo ovdovění,“ upozornilo vedení Prahy 8.

Nejprve zavolat

Odložit mohou lidé také návštěvu finančních úřadů, kde se tradičně koncem března stojí fronty kvůli podání daňového přiznání. Na jeho odevzdání mají nově o tři měsíce více.

Všechny úřady doporučují v každém případě kontaktovat pracovníky nejprve telefonicky nebo přes email. „Vždy udělají dobře, když se na nás před návštěvou úřadu nejprve obrátí a proberou, co potřebují zařídit. Pracovníci jim poradí, zda to lze vyřešit z domova či zda jejich záležitost snese odkladu,“ oznámil Martin Vokuš, mluvčí Prahy 7.

Například v Praze 10 klesl minulý týden počet osobních návštěv o 80 procent, naopak telefonických dotazů přibylo desetinásobně.