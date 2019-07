„Máme v Řeporyjích trochu trápení s fasádami domů. Dva jsme chytili, předáno, dva natočili, v řešení a teď máme na lopatě dalšího umělce. Ale u nás dostane šanci každý, kdo se chce polepšit a ještě to neví,“ nadepsal starosta Novotný svůj středeční příspěvek na twitterovém účtu, kde zveřejnil dopis jednomu z pachatelů s přezdívkou „Frodo“.

S vysvětlením, že vandalům tyká, Novotný napsal: „Sypej na úřad, jsem tam pořád a popovídáme si. Ale fofrem!“ Druhému výtečníkovi, který si říká „Waps“, také osobně doručil do schránky výzvu a později oznámil, že jej oba kontaktovali. „Podle telefonátu bych se vsadil, že máme o dva aktivní vandaly méně,“ uvedl starosta Řeporyjí ještě před čtvrteční schůzkou z očí do očí.

Novotný zpravodajskému portálu iDNES.cz sdělil, že má v kanceláři připravené chemické prostředky na odstranění graffiti i fakturu za vyčištění zdi radnice: „Jistě se dohodneme, aby se to obešlo bez policie.“ Podle starosty se celková škoda na majetku soukromníků i městské části blíží dvěma stům tisícům korun.

Policisté už chytili autora graffiti, které se objevilo v dubnu na řeporyjské sokolovně. V půlce června pak Novotný v noci přistihl vandala, který poničil autobusovou zastávku, přímo při činu. „Tento typ trestné činnosti nebude v Řeporyjích tolerován,“ prohlásil starosta na oficiální facebookové stránce radnice. Novotný pak dodal, že se výtržník sám přihlásil na policejní služebně.

Více než měsíc starý případ posprejování zdi obytného domu policie stále řeší. Kvůli tomu už zastupitelstvo v souladu s GDPR používá dvě fotopasti. Politikům pomáhají rovněž místní obyvatelé, kteří si hlídají svůj majetek.

Nemáme tu graffiti umělce, jen hovada

„Řeporyje hyzdila klasická aktivita hovádek, co ‚tagují‘ kde co, případně občas něco rozflákají. Máme obrovskou free graffiti stěnu podél celé ulice Tělovýchovná, plus jsem nově uvolnil dvě stě metrů dlouhou zeď v ulici K Závětinám. Ale my tu nemáme graffiti umělce, jen hovada,“ řekl starosta Novotný pro iDNES.cz.

Syn herce a baviče Petra Novotného, jenž sám o sobě mluví jako o „protekčním spratkovi“ a rád používá humor či nadsázku, po výhře v loňských komunálních volbách začal úřadovat s velkou vervou.

Dříve podobně bojoval proti neukázněným řidičům, kteří kvůli výběrům z bankomatů špatně parkovali a blokovali provoz před radnicí. Věnuje se rovněž problémům s nelegálními ubytovnami pro cizince. K tomu se ještě starosta Novotný snaží o odstranění autovraků, které v Řeporyjích zabírají parkovací místa. Jeden třeba nechal přesunout do vozovky, tak aby jej musela nechat odtáhnout policie.