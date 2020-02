Rekordně teplé bylo už ráno, na některých místech teplota neklesla pod deset stupňů. Nejtepleji dnes bylo na jižní Moravě, kde víc svítilo slunce. Vedle Dyjákovic panovalo první únorový den výjimečné teplo ve stanicích Lednice a Pohořelice, kde teploměr naměřil shodně 16,8 stupně Celsia. Kolem 16 stupňů měly i další jihomoravské stanice Kobylí, Troubsko, Strážnice a Kuchařovice. Dnešní desítku nejteplejších míst v Česku uzavírají středočeské stanice Mrzky a Kralupy nad Vltavou, kde bylo 15,8 stupně, a Čáslav s maximální teplotou 15,7 stupně.

V Klementinu dnes naměřili 14,8 stupně Celsia, čímž byl překonán rekord z roku 2002 s hodnotou 13,1 stupně.

Rekordy padaly už v pátek, poslední lednový den teploty místy přesáhly 15 stupňů, dnes bylo ještě tepleji. "V dalších dnech ještě zůstanou teploty nadprůměrné, ale rekordy již padat nebudou," dodali meteorologové.

Mrazy v únoru nepřijdou

Ani během února nečekají meteorologové výrazné ochlazení a citelné mrazy, teploty budou často nadprůměrné. Po víkendu ukáže teploměr přes den až deset stupňů Celsia a v noci kolem šesti nad nulou. V druhé polovině příštího týdne se postupně ochladí a denní teploty dosáhnou maximálně pěti stupňů, v noci bude nula až pět stupňů pod bodem mrazu. Vyplývá to z měsíční prognózy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

"Relativně nejchladnější by měl být týden od 17. do 23. února s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot do minus tří stupňů Celsia a týdenním průměrem nejvyšších denních teplot kolem plus čtyř stupňů," uvedli meteorologové.

Následující čtyři týdny by měly být srážkově průměrné až nadprůměrné. Nejvíce pršet nebo sněžit bude příští týden, podle předpokladů hlavně v pondělí, zejména na Šumavě se čeká trvalý a vydatný déšť. Nelze ani vyloučit, že by řeky mohly překročit první stupeň povodňové aktivity, uvedl dnes meteorolog Martin Tomáš na informačním webu ČHMÚ. "Hory na severu budou v tomto ohledu v lepší pozici, jelikož zde neočekáváme tolik srážek a také zde bude po celé období o něco chladněji. Nejvyšší partie Krkonoš by tak naopak mohly z této epizody vyjít se sněhovým přírůstkem," dodal.

Přehled deseti stanic s dnešními nejvyššími naměřenými teplotami:

Stanice: Maximum ve stupních Celsia: Dyjákovice (Jihomoravský kraj) 17,1 Lednice (Jihomoravský kraj) 16,8 Pohořelice (Jihomoravský kraj) 16,8 Kobylí (Jihomoravský kraj) 16,3 Troubsko (Jihomoravský kraj) 16,0 Strážnice (Jihomoravský kraj) 15,9 Kuchařovice (Jihomoravský kraj) 15,9 Mrzky (Středočeský kraj) 15,8 Kralupy nad Vltavou (Středočeský kraj) 15,8 Čáslav, Nové město 15,7

Zdroj: www.infomet.cz