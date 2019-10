Smlouva, kterou 30. září podepsali rektor UK Tomáš Zima a představitel Home Creditu Jiří Šmejc, škole měla zajistit v příštích třech letech příjem ve výši 1,5 milionu korun. PPF na oficiálním twitterovém účtu slibovala pomoc s výzkumnými programy, hostování zahraničních profesorů a granty pro studentské a vědecké práce. Podporovat má firma z Kellnerova impéria hlavně Matematicko-fyzikální fakultu UK a Institut ekonomických studií FSV UK.

Už jen ta částka mnohé členy akademické obce pobouřila. Vždyť roční rozpočet univerzity činí osm miliard korun. Proč se nechala UK tak levně koupit? ptají se lidé. Uzavřená spolupráce navíc obsahuje části o vzájemné propagaci a závazek, že univerzita se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Home Creditu.

Společnost Home Credit International přitom sponzorovala například i České vysoké učení technické (ČVUT), kterému poskytla na základě smlouvy o sponzorství z roku 2018 dvě stě tisíc korun. Letos v srpnu byl uzavřen také kontrakt s „matfyzem“ (absolventem je mimochodem také Šmejc, minoritní vlastník PFF) o partnerství za pouhých osmdesát tisíc korun.

Home Credit podepsal tříletou partnerskou smlouvu s @UniKarlova: bude podporovat zejména @matfyz a Institut ekonomických studií @fsv_uk. Znamená to nejen fin. podporu, ale i pomoc s vědeckými a výzkumnými programy, hostování zah. profesorů a granty pro studentské a vědecké práce. pic.twitter.com/Xbgv1r1APY — PPF Group (@PPFGroup) October 2, 2019

Spolupráce vysokých škol se soukromým sektorem tedy není nic výjimečného - ani v Česku, ani v zahraničí. Generálním partnerem UK je Česká spořitelna, mezi partnery figuruje i ČEZ nebo ČSOB. Proč je tedy teď okolo toho tolik povyku? Vadí především aktivity Home Creditu v Číně, kde je Kellnerova firma označována v některých diskuzích jako „král lichvářů“ a podle některých zdrojů je tamní byznys napojen na komunistickou stranu Čínské lidové republiky.

Obavy sinologů? Jsou paranoidní

Odborníci z projektu Sinopsis, kteří se právě této situaci věnují a částečně spadají pod Filozofickou fakultu UK, proto jako první před spojením varovali. Bojí se, že se nebudou moci dál kriticky vyjadřovat k praktikám poskytovatele úvěrů. Strach o omezení akademických svobod spustil vlnu nevole.

Milan Prášil, kancléř UK

„Univerzita se snaží dlouhodobě diverzifikovat své financování. Kromě prostředků ze státního rozpočtu, z vědecké grantové činnosti, ze strukturálních fondů EU a souvisejících se snažíme získávat prostředky též od sponzorů, dárců i úspěšných absolventů.“

„Opravdu nemusejí mít obavu. Ta smlouva je přesná v tom, co se snažíme dělat a proč to děláme. Nechápu, proč by se měli něčeho bát. Jsou paranoidní. Určitě si nekupujeme univerzitu a ani nic, co by se dalo nazvat akademickými svobodami,” vzkázal sinologům prostřednictvím Seznam Zprávy Milan Tománek, mluvčí firmy Home Credit.

Michal Pullmann, děkan FF UK, přesto smlouvu nepokládá za vhodnou a podle názoru vedení fakulty některá ustanovení „poškozují veřejný obraz univerzity – jak je ostatně patrné už z dosavadních ohlasů v médiích a na sociálních sítích.“

Pullman kvituje ovšem vyjádření univerzity, že znění dohody „vylučuje jakékoliv nároky společnosti ovlivňovat obsah či podobu univerzitního výzkumu, směřování a kvalitu vědy, cíle či záměry ve vědecké politice“.

Právní filozof a profesor Univerzity Cardiff Jiří Přibáň se kvůli smlouvě vzdal místa v Čestné radě absolventů UK. „Nevím, jaký finanční kredit tímto partnerstvím univerzita získává, ale vím, že takovým spojením ztrácí kredit morální,“ zdůvodnil svůj krok politolog.

Obchod s chudobou

Na internetu mezitím kolují více či méně povedené vtipy - třeba o tom, že pražská univerzita přejde v hodnocení studentů z kreditového systému na „homecreditový“ nebo že Karel IV. si u Home Creditu sjednává půjčku.

Na transparentním účtu, který založil zastupitel Prahy 5 za Pirátskou stranu Adam Rut, bylo ve čtvrtek po poledni už přes 60 tisíc korun. Iniciativa „1 500 000 pro Karlovku“ má za cíl sesbírat do 17. listopadu alespoň půl milionu korun tak, aby rektor Tomáš Zima smlouvu s Kellnerovou firmou zrušil.

Stovky studentů či absolventů se také podepsaly pod výzvu rektorovi usilující o totéž. V otevřeném dopise Zimovi píší, že „část peněz může pocházet z míst, kde nejsou dodržovány ani akademické svobody, kde jsou naopak akademici a studenti perzekuováni a kde jim hrozí za jejich kulturní a vzdělávací činnost poprava.“

Rektor výzvu k rezignaci odmítl

Signatářům vadí také, že se společnost v Česku „neodpovědným úvěrováním podílela na obchodu s chudobou a významnou měrou přispěla k dnešnímu množství vedených exekucí“. Akademický senát by měl podle výzvy do budoucna stanovit jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek UK může navazovat komerční spolupráci tak, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno.

Akademický senát měl v plánu vyhrocenou situaci řešit na zasedání příští pátek. Podle vyjádření rektora Zimy pro Televizi Seznam bylo jednou z možností i to, že po vzájemné diskuzi bude smlouva vypovězena. Pedagog Martin C. Putna dokonce vyzval Zimu kvůli spojení s Home Creditem k rezignaci. „Není k tomu důvod,“ odpověděl však rektor.

Agentura ČTK ve čtvrtek odpoledne nicméně ozmámila, že Home Credit ze smlouvy o partnerství s Univerzitou Karlovou odstupuje. „Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě předtím, než spolupráce byla vůbec zahájena,“ uzavřel kauzu mluvčí firmy Tománek. Zima pak Novinkám sdělil, že je to dobré rozhodnutí a že smlouvu stejně chtěl vypovědět on sám.