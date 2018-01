Univerzita Karlova připravuje nový koncept doktorských studií

V doktorandských studiích na Univerzitě Karlově (UK) by v budoucnu měly spolupracovat různé obory podobného zaměření. Vedení školy nyní připravuje koncepci, která by měla vést ke sjednocení podobných studijních programů pro doktorandy. Univerzita chce zároveň zhodnotit kvalitu studentů, ti horší z ní zřejmě budou muset odejít. ČTK to řekl rektor Tomáš Zima.

Vedení školy chce využít potenciál pestrosti univerzity. "Duplicity spolu musí splývat a kolegyně a kolegové spolu musí více komunikovat," uvedl rektor. V doktorandských oborech by podle něj měli spolupracovat lidé z různých fakult, akademie, dalších vysokých škol i ze zahraničí. ČTĚTE TAKÉ: Univerzita Karlova chystá oslavy svého založení a vzniku ČSR Nové studijní programy "My máme velmi dobrou zkušenost s platformou biomedicínských doktorských programů, která už funguje zhruba dvacet let. Je to spolupráce několika fakult a Akademie věd. Chceme podle podobného modelu sdílet platformy v dalších oblastech: historických vědách, didaktikách a přírodních vědách," řekl.

Univerzita připravuje nové studijní programy, které bude mít možnost sama schvalovat, pokud získá institucionální akreditaci. Tu zavedla novela vysokoškolského zákona. Univerzita Karlova o ni požádala jako první vysoká škola loni v říjnu, Národní akreditační úřad o žádosti rozhodne zřejmě během března. ČTĚTE TAKÉ: Univerzita Karlova ocenila vynikajícího učitele a vzdělávací počin Zlepšení kvality doktorandů

Platnost všech současných akreditací skončí v srpnu 2019. Změna oborů se bude týkat i vysokoškoláků, kteří budou v té době uprostřed svého studia. Nové obory musí univerzita vypsat na podzim 2018, pokud do nich bude chtít přijímat uchazeče od roku 2019.

Vedení školy se chce zároveň zaměřit na zlepšení kvality doktorandů. Ti, kteří doktorské studium nepovažují za svou prioritu, budou muset školu pravděpodobně opustit. "Můžeme tam čekat i nějaký meziroční pokles počtu doktorských studentů, ale chceme se zaměřit hlavně na kvalitu a úspěšné zakončování doktorských studií," uvedl Zima. ČTĚTE TAKÉ: Univerzita Karlova měla v hodnocení VŠ nejvíce nejvyšších známek Akreditace pro 222 doktorských programů

Univerzita má nyní celkem 222 doktorských studijních programů se 195 studijními obory. Většina z nich je čtyřletých. V roce 2016 v nich studovalo 7428 lidí. Na všech úrovních studia bylo tehdy na 17 fakultách univerzity celkem 49.236 studentů.

Institucionální akreditaci chce univerzita získat pro 23 oblastí, v nichž vzdělává své studenty. Univerzita do nich zařadila všechny studijní programy, které nyní nabízí. Některé fakulty by v budoucnu vedle stávajících jednooborových podob měly nabízet například studijní plány se specializacemi nebo dvojoborové studium, kde si studenti budou volit kombinaci hlavního a vedlejšího oboru. ČTĚTE TAKÉ: Univerzita Karlova připravila katalog vědeckých služeb

Autor: ČTK