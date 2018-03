Univerzita Karlova otevře 7. dubna své sídlo veřejnosti

Univerzita Karlova v sobotu 7. dubna otevře své historické sídlo Karolinum veřejnosti. Připomene si tak 670 let od svého založení. Pro návštěvníky bude připravena prohlídková trasa s řadou zajímavostí a výstava univerzitních insignií, řekl dnes novinářům rektor Tomáš Zima. Vstup bude ze Železné ulice.

Univerzita Karlova. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

V květnu se škola chystá zapojit do akcí, které připomenou nejen její vlastní výročí, ale i 100 let od vzniku samostatného Československa. Jednou z nejzajímavějších bude podle Zimy například výstava Univerzita a republika: 100 let - 100 předmětů - 100 příběhů.

Nejstarší univerzita v Česku

Každý předmět na ní bude odkazovat na jeden rok z posledního století nebo nějakou významnou osobnost daného roku. Výstava začne vernisáží 9. května v Křížové chodbě Karolina a potrvá do 1. září. Vstup na ni bude zdarma.

Nejstarší a největší univerzitu v Česku založil král Karel IV. 7. dubna 1348. Svoji historii škola oslaví už 5. dubna na slavnostním zasedání akademické obce, kterého se zúčastní mimo jiné předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Vlajka studenského odboje i posmrtná maska

Pro veřejnost připravila univerzita v letošním roce řadu akcí. Pod heslem Univerzita republice, republika univerzitě uspořádá ke 100. výročí založení Československa například prvorepublikový festival pod širým nebem, různé konference a přednášky.

Na výstavě o stoletém soužití univerzity s republikou uvidí lidé mimo jiné posmrtnou masku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka nebo vlajku studentského odboje z konce druhé světové války. Mezi exponáty bude také aktovka, se kterou přišel student Jan Palach v lednu 1969 na Václavské náměstí, než se tam upálil na protest proti lhostejnosti spoluobčanů po vpádu armád Varšavské smlouvy do Československa.

Věci z denní potřeby



"Velkou radost máme také z Nobelovy ceny pro manžele Coriovy, kterou se nám podařilo získat z USA. Jsou to absolventi pražské německé univerzity, kteří v roce 1947 obdrželi cenu za lékařství," řekl kurátor výstavy Jakub Jareš. Druhou Nobelovu cenu, kterou se univerzita pochlubí, získal v roce 1959 Jaroslav Heyrovský.

V expozici se objeví rovněž věci denní potřeby, jako třeba školní počítač československé výroby z roku 1981, uniforma vojenské katedry z roku 1983 nebo československá antikoncepční pilulka z roku 1965. Výstava se dotkne se i současných politických témat, například sporů o jmenování profesorů.

Karolinum vydá několik publikací



Díky letošním výročím se veřejnost bude moct zúčastnit různých vzdělávacích soutěží a kvízů, které budou dostupné také interaktivně na internetu. Na podzim bude u příležitosti oslav v Karolinu dětský den. V prosinci budou pak mít lidé možnost vidět univerzitní insignie, které jsou jinak uloženy v trezoru.

K výročí univerzity i republiky vydá nakladatelství Karolinum několik publikací. Připravuje například knihy o univerzitě a Praze nebo o zakladateli a prvním prezidentovi Československa Tomáši Garriquovi Masarykovi.