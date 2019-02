„Do dnešního (pondělního) kola výběrového řízení na pronájem areálu Veleslavínského zámku nepřišla žádná nabídka. Předpokládáme vyhlášení dalšího kola s termínem dodání nabídek na přelomu března a dubna. Minimální cena bude zveřejněna ve vyhlášeném výběrovém řízení,“ sdělil agentuře ČTK mluvčí státního úřadu Radek Ležatka.

Sedm set padesát tisíc korun měsíčně, 525 tisíc, 380 tisíc… Částka postupně klesá, předchozí nájemce však platil pouze 210 tisíc korun za měsíc. Dá se tedy předpokládat, že přiští nabídka bude opět nižší. Zámek na Veleslavíně chce úřad pronajmout do doby, než nalezne nového majitele zámku, nejdéle však do konce prosince 2019. Jenže od loňského podzimu probíhá o nemovitost politický boj.

„Boj o zámek jsme zahájili my - zastavením veřejné dražby (souhlas odvolal ministr kultury Antonín Staněk - pozn. red.) tak, abychom nabídli objektu smysluplné využití. To chceme detailně představit hlavnímu městu. Je to jednoduché a zabijeme několik much jednou ranou. Jakto? Z Břevnova přesuneme do Veleslavína ZUŠ Jana Hanuše. Tím se zvětší tolik potřebný prostor pro tuto významnou školu a nám se uvolní místa v ZŠ J. A. Komenského. A další prostory v areálu? Mně by se líbilo komunitní centrum a další prostory pro kulturu. A co třeba pivovar? Nedali byste si rádi zámecké pivo?“ napsal na faceboovkou stránku po tiskové konferenci starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

Tisíc dětí se tísní na Břevnově

Praha 6 si dokonce nechala zpracovat studii o vývoji počtu obyvatel - a tedy i dětí - v městské části během příštích několika let. „Přesunutím ZUŠ Jana Hanuše by se vyřešilo hned několik problémů naráz, protože jak vyplývá ze studie o vývoji počtu dětí, tak právě ZŠ J. A. Komenského může očekávat nárůst počtu dětí ve věku povinné školní docházky o více jak padesát procent,“ uvedla radní Prahy 6 pro oblast školství Marie Kubíková (ODS). Podle Kubíkové se nyní ve velmi malých prostorách na Břevnově tísní téměř tisíc dětí, které potřebují tvořit.

Veleslavínský zámek by ovšem mohl poskytnout zázemí nejen nadaným chlapcům a dívkám. Ve spolupráci s magistrátem by radnice šesté pražské městské části chtěla v areálu zřídit komunitní, případně kulturní centrum. Někteří občané navrhují třeba domov pro seniory či LDN.

Ostatně zámek s historickým parkem rozkládajícím se na třech hektarech, který byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou, dříve sloužil ke zdravotnickým účelům. Naposledy byl rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal barokní zámek v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí. Nyní má rezort kultury v plánu na Veleslavín umístit některou ze svých příspěvkových organizací. Na konci února by se měla uskutečnit schůzka všech zainteresovaných stran, která snad napoví, co bude s památkově chráněným Zámkem Veleslavín dál.