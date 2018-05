Ulici Za Poříčskou bránou vyzdobila obrovská nástěnná malba

Louže moči, výkaly, nedopalky, lidé bez domova či cizinci posedávající na betonovém obrubníku a popíjející alkohol. To je tvář východu z průchodu metra Florenc do ulice Za Poříčskou bránou. Nyní jej zdobí umělecké dílo mezinárodně uznávaného autora Marata Danilyana. Pět metrů vysoká malba by měla být jedním z kroků ke zkrášlení tohoto místa a realizaci dalších projektů.

„Je s podivem, že ulice, která se nachází v centru Prahy, je takovým způsobem dlouhodobě zanedbaná. Tím spíš, že se jedná o stanici metra, která je leckdy to první, co vidí turisté při své návštěvě našeho hlavního města,“ uvádí místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. Proto se MČ Praha 8 rozhodla v roce 2016 zpracovat architektonickou studii řešení veřejného prostoru ulice Za Poříčskou bránou, jejímž zpracovatelem byla architektonická kancelář MOBA studio, vedoucími práce architekti Igor Kovačevič a Yvette Vašourková. Velký zájem umělců „Studii jsme v lednu až březnu 2017 projednávali s místními občany. Teprve poté jsme spolu s architekty a místními spolky začali oslovovat umělce a firmy zabývající se takzvaným mural art neboli nástěnnými malbami,“ popisuje postup místostarosta Vilgus. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu byla vyhlášena začátkem února 2018. „Zájem umělců nás velice mile překvapil, přihlásilo se jich totiž 51, přičemž 42 z nich splnilo podmínky výzvy,“ vysvětluje radní Hana Matoušová. ČTĚTE TAKÉ: Přibyl další "partyzánský záhonek". Tentokrát u jednoho stromu v Praze 8 Návrhy vybírala neformální komise složená především ze zástupců místních spolků (Z pokoje do pokoje, Divoké matky), společnosti Billa, architektů ze společnosti Unit architekti a MOBA studio a z místních obyvatel. „Velmi nám záleželo na tom, aby si podobu východu metra vybrali ti, kteří v daném místě tráví nejvíce času. Ve spolupráci se zástupci architektů byl vybrán vítězný návrh s názvem Vzorový dialog z dílny Marata Danilyana,“ doplňuje Matoušová. Realizace trvala 12 dní. Zápach zůstane? Již loni byly v ulici Za Poříčskou bránou dlážděné chodníky vyměněny za asfaltové, do průchodu u Florence byly nainstalovány podzemní kontejnery na tříděný odpad. Nyní tam vzniklo umělecké dílo. "Ten smrad z moči to asi neeliminuje, ale jinak je to docela hezké," objevilo se v jednom z příspěvků na sociálních sítích. Marat Danilyan je mezinárodní umělec, jehož díla můžeme nalézt ve městech celého světa. Autor, který momentálně žije v Karlíně, zdi v ulici Za Poříčskou bránou pojal jako tunel spojující dvě velmi odlišná místa – zaneprázdněnou a hlasitou stanici metra s velmi klidnou uličkou. Cílem bylo vytvořit „místnost venku“. Abstrakce vycházející z fotografií zvolil Danilyan tak, aby každý mohl vidět něco jiného v závislosti na věku, pohlaví, povolání, a dokonce i náladě. Na zdech je např. slon, zebra, přechod pro chodce, nebo lidská noha. ČTĚTE TAKÉ: A je pryč! Z Negrelliho viaduktu zmizel most přes Křižíkovu ulici

