Radní Jan Chabr (TOP 09) uvedl, že návrh ve středu podpořila místopisná komise magistrátu, na jejíž doporučení radní názvy ulic a veřejných prostranství schvalují. Změna nebude podle radního znamenat komplikaci pro obyvatele, protože v části ulice u náměstí Borise Němcova nikdo nebydlí. "V daném území nesídlí žádná fyzická osoba, která by si musela měnit občanský průkaz, ani zde není zapsáno sídlo žádné právnické osoby vyjma Ruské federace," řekl radní.

Přejmenování ulice kritizoval šéf klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop. "Nemůžu se ubránit tomu, že mi to přijde jako takové levné, laciné PR gesto některých představitelů na Praze 6, místo abychom se věnovali tomu, co Pražany opravdu trápí," řekl. Dodal, že název Korunovační má svůj historický smysl. Chabr na to odpověděl, že na tom se nic nezmění. "Korunovační ulice v Praze zůstává, pouze se zkracuje o zhruba 150 metrů," uvedl.

Alespoň dočasně v souvislosti s válkou na Ukrajině přejmenovala jednu ze svých ulic také Praha 22. Jak uvedla její mluvčí Veronika Blažková, radní městské části rozhodli o dočasném přelepení cedulí v ulici Přátelství na Česko-ukrajinské přátelství. "Název naší hlavní ulice v Uhříněvsi odkazuje na přátelství mezi Československem a Sovětským svazem. Je symbolické, že právě nyní mu dáme jiný význam," uvedl k tomu radní Štěpána Zmátlo (KDU-ČSL).

Pojmenování či přejmenování veřejných prostranství v Praze schvaluje městská rada. Podněty může podávat kdokoliv. Návrhy nejprve projednává radnice příslušné městské části. Po schválení jejím vedením je postoupen magistrátní místopisné komisi. Pokud s ním souhlasí, následně jej projednají pražští radní. Pojmenování veřejných prostranství nesmí být podle zákona po nikom žijícím.