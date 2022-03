Protest proti válce: Aktivisté si v pytlích lehli na Staroměstské náměstí

Akce Ukrajinská kuchyně vzešla z inciativy studentského senátu školy. Finanční výtěžek z prodeje jídel a nápojů z charitativní akce bude darován nevládní organizaci Člověk v tísni na podporu Ukrajiny v době válečného konfliktu.

Recepty

UKRAJINSKÝ BORŠČ



Boršč je ukrajinským národním jídlem. Jedná se o tradiční hustou polévkou připravenou z masového vývaru, červené řepy a zeleniny. Dochucuje se zakysanou smetanou s koprem a na Ukrajině je k polévce zvykem přikusovat pampušky, tedy smažené bochánky potřené česnekem.



SUROVINY NA PŘÍPRAVU POLÉVKY

Suroviny jsou uvedené na 6-8 porcí polévky

- 200 g oloupaných brambor

- 100 g oloupané mrkve

- 170 g oloupané cibule

- 1 stonek řapíkatého celeru, očištěného od lístků

- 150 g očištěného fenyklu

- 350 g bílého hlávkového zelí

- 240 g oloupané červené řepy

- 2 stonky hladkolisté petržele

- 200 g konzervovaných drcených rajčat

- 30 g sádla

- 350 g vykoštěného hovězího žebra

- sůl

- pepř

- 2 lžíce bílého vinného octa

- 2 bobkové listy

- 30 g světlé jíšky

- 1,5 litru vody

- Zakysaná smetana a snítky čerstvého kopru na dochucení polévky



RECEPT



Brambory nakrájíme na menší kostky o hraně 1,5 cm a vložíme do misky se studenou vodou. Mrkev podélně rozřízneme a nakrájíme na plátky. Cibuli nakrájíme nahrubo a řapíkatý celer překrojíme na polovinu. Z fenyklu i zelí vykrojíme tuhý střed a poté je pokrájíme na nudličky. Zelí následně vložíme do misky, zalijeme jej vinným octem a zasypeme 1 kávovou lžičkou soli. Důkladně promícháme. 130 g řepy, tedy větší polovinu nakrájíme na plátky a ty pak ještě na třetiny. Zbytek řepy nakrájíme na kostky o hraně 1 cm. V hrnci rozehřejeme sádlo a necháme na něm zesklovatět cibuli. Maso důkladně osolíme, opepříme a poté ze všech stran opečeme v hrnci dozlatova. Přidáme část řepy nakrájenou na plátky a za občasného míchání restujeme 3 minuty. Do hrnce nalijeme 1,5 l studené vody (nebo tolik, aby maso bylo ponořené), přidáme řapíkatý celer, petrželku, fenykl, drcená rajčata, bobkový list a přivedeme k varu. Plamen poté stáhneme na třetinu a vaříme odkryté hodinu a půl. Poté přidáme vymačkané zelí, kostičky řepy, mrkev a dále vaříme 20 minut. Jíšku připravíme z jedné lžíce másla a jedné lžíce hladké mouky tak, že máslo rozpustíme v pánvičce a přisypeme mouku, kterou necháme zpěnit. Do hrnce přidáme scezené brambory a jíšku. Vše promícháme a vaříme na nízké teplotě půl hodiny. Z hrnce vyndáme řapíkatý celer, petrželku a maso, které nakrájíme na kostičky a vrátíme do hrnce s polévkou. Následně polévku dle chuti okořeníme solí a pepřem. Podáváme v hlubokém talíři ozdobené zakysanou smetanou a případně i koprem.

KOTLETA PO KYJEVSKU



Toto jídlo je populární v mnoha postsovětských zemích, ale Ukrajinci ho pozvedli na vyšší úroveň. Nešetří se totiž máslem, a tak je smažené kuřecí prsíčko nádherně šťavnaté. Recept vznikl ve 20. století v kyjevském hotelu Continental, jako obdoba francouzské speciality, a právě díky této hotelové kuchyni se zapsal do ukrajinské gastronomické scény jako národní delikatesa.



SUROVINY NA PŘÍPRAVU KYJEVSKÉHO KOTLETU

Suroviny jsou uvedené na 6 porcí

- 6 kuřecích prsou bez kosti a kůže

- 4 vejce

- 130 g změklého másla + 100 g na bramborovou kaši

- 180 g strouhanky

- 40 g nasekaného kopru nebo hladkolisté petržele

- 2 čajové lžičky sušeného česneku

- slunečnicový olej na smažení

- sůl

- pepř

- 1 kg brambor na pyré

- 300 ml vlažného mléka



RECEPT



Nejprve smícháme změklé máslo spolu s nasekaným koprem (nebo petrželkou), solí, pepřem a sušeným česnekem. Tuto směs přendáme na potravinovou folii a srolujeme do válečku, ten následně umístíme do mrazáku minimálně hodinu dopředu. Kuřecí prsíčka prořízneme v polovině tloušťky, ale dáme si pozor, abychom maso nepřekrojili. Je potřeba jej nakrojit tak, aby se dalo otevřít jako kniha. Takhle připravené maso z obou stran naklepeme přes potravinovou folii nebo mikrotenový sáček. Naklepaná kuřecí prsa z obou stran důkladně osolíme a opepříme tak, že do nich koření jemně vmasírujeme. Zmrzlé bylinkové málo rozdělíme na 6 stejných dílků a každý dílek vložíme doprostřed jednoho kuřecího prsíčka. Utvoříme roládu podobně, jako u španělského ptáčka. Tedy je důležité, aby bylo máslo obalené masem ze všech stran a nevykukovalo ven. Takhle zabalené rolky vložíme do mrazáku minimálně na deset minut. Mezitím si oloupeme brambory a nakrájíme je na malé kostičky. Vaříme v osolené vodě do úplného změknutí. Připravíme si také základ na obalení kyjevských kotletů. Vejce rozšleháme v misce spolu se solí a strouhanku rovněž nasypeme do hlubší misky. V hluboké pánvi rozpálíme olej. Každý kyjevský kotlet důkladně obalíme ve vejcích a následně ve strouhance. Proces zopakujeme dvakrát. Obalené kotlety následně vložíme do rozpáleného oleje, nejprve stranou ohybu dolů a smažíme pět až sedm minut. Poté obrátíme a smažíme dalších tři až pět minut, dokud nebude kotleta ze všech stran zlatavá. Vyjmeme z oleje a osušíme papírovou kuchyňskou utěrkou. Bramborovou kaši dokončíme tím, že uvařené brambory scedíme, přidáme do nich máslo, vlažné mléko a důkladně vše zpracujeme v sametově hladkou kaši. Hotový kyjevský kotlet servírujeme s bramborovou kaší, kterou pro lepší vzhled můžeme posypat zbytkem nasekaných bylinek.