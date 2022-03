V pátek odeslala s manželem Petrem na Správu uprchlických zařízení nabídku ubytování v jejich čerstvě zrekonstruovaném bytě ve Vokovicích, kam se původně měli Keilovi o uplynulém víkendu stěhovat. O den později zopakovala to samé na Facebooku. Informace se brzy rozšířila a kolem čtvrté odpolední se Simona dozvěděla, že za tři hodiny dorazí do Prahy pětičlenná rodina. „Vyrazila jsem do Vokovic a začala tam vařit polévku. Souběžně s tím jsem přes Dejvickou partu požádala o darování základních věcí, jako jsou trvanlivé potraviny, talíře, hrnec, matrace či povlečení, protože byt ještě není příliš zařízený. Ještě před příjezdem uprchlíků kolem sedmé večerní jsem měla vše ze seznamu a k tomu mnoho dalšího,“ konstatovala Simona. Na její výzvu reagovalo přes sto lidí a telefon jí prý zvonil skoro nepřetržitě nějakých 36 hodin. Přihlásili se i dvě tlumočnice do ukrajinštiny, které hodlají v podpoře rodiny pokračovat.

Manželům Vasylovi a Nataliji je něco málo přes třicet, jejich synům dvanáct, deset a šest let. Z města Dubno vyrazili západním směrem krátce po ruské invazi. Kvůli zdravotnímu stavu nejmladšího Denyse jim šlo opravdu o čas. Chlapec má vážnou genetickou vadu, nechodí ani nesedí a při zhoršení kondice potřebuje bezodkladný převoz do nemocnice. Vzhledem k tomu pustili Ukrajinci přes hranici i Vasyla, který by jinak musel narukovat do armády.

Díky včasnému výjezdu čekala rodina na ukrajinsko-polském pomezí „jen“ sedm hodin (dnes je situace mnohem horší) a do cíle dorazila po necelých třech dnech. „Neměli jsme úplně jasno, kam pojedeme. Zvažovali jsme Itálii nebo Česko. Já bych teď chtěl co nejdříve začít pracovat. Jsem na to připravený. Myšlenkami jsme ale pochopitelně na Ukrajině. Máme příbuzné v Kyjevě, kde teď tráví dny a noci ve sklepě panelového domu. A sestřenice o víkendu porodila v suterénu nemocnice děťátko,“ přiblížil Vasyl Pasko vlastní situaci v novém nečekaném bydlišti.

Únava a psychické vyčerpání

Pětičlenná rodina, která na Ukrajině žila skromně, ale spokojeně, přijela do Prahy vlastním autem jen s kočárkem pro Denyse, plenami, malým množstvím oblečení a 150 dolary na účtu. V prvních hodinách byli nesmírně unavení, psychicky vyčerpaní. „Musím říct, že to bylo dost náročné i pro nás. Šla jsem do toho po hlavě, ale až pak jsem zjistila, že je to ultraorganizovaná záležitost a že jsem převzala za ně zodpovědnost. V neděli jsme jim koupili cestovní pojištění a vystavili potvrzení o pobytu, které potřebují pro registraci na cizinecké policii. Následně se nám podařilo sehnat dlouhodobější ubytování na kolejích ČZU, kam se stěhují v úterý,“ pokračovala Simona, pro kterou ale přestěhováním pěti válečných uprchlíků starost o ně neskončí.

„Mohla bych je už takzvaně pustit. Cítím ale, že jim právě teď můžeme pomoct vytvořit dobré počáteční podmínky. A to nelze odkládat. Zůstanu pro ně primárním kontaktem. Všichni doktoři teď budou kontaktovat nás. Hlavní úkol před námi je nějak zdravotně stabilizovat chlapečka (Denyse). Je potřeba zjistit jeho skutečný stav a nabídnout rodině nějakou péči, protože lékařské zprávy jsou jen v ukrajinštině a jsou celkem zmatené,“ dodala mladá žena, která je připravená pomáhat rodině s orientací ve městě, případně s hledáním práce pro Vasyla i předávat potenciálně užitečné informace.

Zároveň od České zemědělské univerzity mohou ukrajinští migranti očekávat organizovanější pomoc a v novém ubytování by měli být méně (jazykově) izolovaní. ČZU prozatím vyčlenila pro Ukrajince 150 lůžek a další, v řádu stovek, jim ještě uvolní. Příjezd a ubytování uprchlíků i humanitární pomoc koordinuje na univerzitě skupina UKRAJINA help, která vznikla při Krizovém štábu ČZU bezodkladně po vypuknutí války. Do pomoci Ukrajincům se zapojila už také stovka dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců ČZU.

Na velkou vlnu solidarity s malým Denysem a jeho nejbližšími naskočila i kapela Květy, která o víkendu uspořádala v Brně malý benefiční bytový koncert, z něhož posílá ukrajinské rodině 25 tisíc korun. V pondělí pak vznikl transparentní účet ve Fio Bank (2402132638/2010). „Moc vás prosím, jestli vám zbyla ještě nějaká trpělivost, láska a koruna, pošlete to téhle ukrajinské pětce. Účet nechám otevřený 14 dní a veškeré peníze jim potom osobně předám,“ vzkázala iniciátorka sbírky.

Simona zdůrazňuje, že vedle jejího nutkání pomoct a možnosti nabídnout prázdný byt byla zásadní rychlá reakce sousedské komunity, která komunikuje přes skupinu Dejvická parta. „Jsem tak hrdý na Dejvice a budu chodit s čelem nahoru, my jsme Dejvice nebo Praha 6! To co jste zvládli během několika hodin, by nezvládla celá Praha do dvou dní a zasloužíte si velký obdiv a uznání,“ poznamenal Petr Křehký, který organizuje ubytování a dopravu uprchlíků z Ukrajiny.