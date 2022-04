Kde složí uprchlíci hlavu? To je jeden z nejpalčivějších problémů, který v současné době městské části řeší. Například Praha 3 poskytla přímo ve své režii 150 lůžek. „Současně si uvědomujeme, že množství uprchlíků v naší městské části je mnohem větší. Podle systému Golemio je to 4 500 osob,“ upozornil Jiří Ptáček, starosta Prahy 3.

V Praze 4 do této doby ubytovalo 120 uprchlíků. „Především matky s dětmi jsou nyní v budově bývalé mateřské školy Horáčkové, na dvou ubytovnách městské části a také v několika bytech,“ popsal Jiří Bigas, mluvčí Prahy 4.

Praha 22 našla ubytování pro 500 lidí z Ukrajiny. „Někteří bydlí v soukromých bytech, jiní v městských prostorách. Ubytovali jsme je i v zařízení Misuri, které se ještě částečně rekonstruuje. Právě stará ubytovna byla pro první bydlení zrekonstruována rekordně do čtrnácti dnů,“ sdělila Veronika Blažková, mluvčí Prahy 22.

Pryč z Vyšehradu: Centrum pro uprchlíky se připravuje na stěhování

Dalších sto osob ubytovala Praha 10 v Bytovém domě Malešice. „O dalších větších skupinkách lidí víme na hotelu Slavia a hostelu Czech Inn. Snažíme se přes koordinátory i tam přinášet důležité informace,“ potvrdil Jan Hamrník, mluvčí Prahy 10, který v praxi naráží právě na to, jak dostat relevantní informace přímo k uprchlíkům. Efektivní informování je podle něj trochu oříšek. „Jedná se o poměrně heterogenní skupinu lidí. Webovou podstránku na pomoc Ukrajině jsme proto pojali jako rozcestník na klíčové instituce. Také máme nově otázky a odpovědi, které jsme zřídili po zkušenostech dotazů, které nám lidé psali na naše sociální sítě,“ vysvětlil.

S adaptací pomáhají i studenti

Další oblastí, kde radnice napříč metropolí pomáhají, je vzdělávání. Například v adaptačních skupinách v Praze 8 je 60 dětí, v Praze 7 dokonce 200. V každé skupině fungují ukrajinské učitelky, kterým pomáhají čeští pedagogové či asistenti. Zapojují se také studenti, kteří ovládají jak češtinu, tak ukrajinštinu či ruštinu.

Praha 7 v současné době připravuje také spolupráci s jazykovými lektory. „Děti si v adaptačních skupinách postupně zvykají na nové prostředí, osvojují si základy českého jazyka a připravují se na přechod ke standardní výuce,“ řekla Hana Šišková, radní Prahy 7 pro školství a vzdělávání a doplnila, že v rámci vybraných hodin již školy postupně berou děti z Ukrajiny na zkoušku do svých běžných tříd.

Ukrajinských hrdinů: Část Korunovační ulice v Praze už má v katastru nový název

Čeští a ukrajinští školáci z Prahy 1 se pak vydali na adaptační kurz do Janova nad Nisou. Čeká na ně výlet do liberecké zoologické zahrady, na Ještěd i k Mumlavským vodopádům. „Tuto formu adaptace žáků z Ukrajiny na české prostředí i nové české kamarády vymysleli sami naši ředitelé základních škol,“ zdůraznila Eva Špačková, místostarostka Prahy 1 pro školství.

Čtvrtá městská část přijímá děti uprchlíků do svých mateřských a základní škol. Navíc zorganizovala sbírku potřeb pro válečné sirotky ve věku od narození do sedmi měsíců, sbírku školních aktovek a dalších pomůcek pro ukrajinské školáky.

V Praze 10 poptávka převyšuje o několik set procent volné kapacity v mateřských, ale zejména základních školách. „Vydali jsme se proto cestou zřizování adaptačních skupin – pro základní školy zatím na ZŠ Karla Čapka, připravujeme v ZŠ Rybníčkách, pro mateřské školy pak v ZŠ Jasmínová,“ vyjmenoval Jan Hamrník.

Snaží se spojit rozdělené rodiny

Pomoc městské části organizují ale prakticky ve všech aspektech života uprchlíků v Praze. Na osmičce se snaží podat pomocnou ruku při slučování rodin. „Pokud jsou v Kulturním domě Krakov běženci, kteří mají své další členy rodiny v jiných nouzových ubytováních, domlouváme možnost přesunu k sobě. Velmi to uprchlíkům pomáhá, když se rodina sejde celá. Psychicky je to pro ně podpora, navíc jsou ještě lépe schopní se o sebe vzájemně starat,“ podotkl Martin Šalek, mluvčí Prahy 8.

Druhá městská část ve spolupráci s občany zase organizuje materiální sbírku v Balbínově ulici, kde ukrajinské maminky naleznou oblečení nejen pro sebe, ale i své děti, hygienické potřeby nebo dětské pleny. Radnice Prahy 2 také vytvořila mapu své městské části v ukrajinštině, která pomáhá uprchlíkům se zorientovat v této oblasti.

VIDEO, FOTO: Aktivisté vyrazili do pražských bank. Vadí jim spolupráce s Ruskem

Netradičním počinem se pak stala výzva „Přines batůžek“ v Praze 6. Radnice požádala rodiče ze šestky, aby spolu se svými dětmi vybrali batoh a vložili do něj osobní věci pro děti z Ukrajiny.

„Vycházeli jsme z toho, že samy děti nejlépe vědí, co jiným dětem může udělat radost. Sešlo se nám více než sto batůžků s pastelkami, sešity, svačinovými krabičkami či plyšáky,“ sdělil Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6.

Zapojení do normálního života pomocí kurzů, adaptačních skupin s výukou češtiny, zajišťování dokumentů nebo pomoc s hledáním práce. To si dala za cíl Praha 22. „Nastavujeme procesy tak, aby příliš nezatěžovaly úřad. Některé věci jdou rychleji, jiné potřebují čas. Integrace Ukrajinců v Praze 22 jede, jak jen to je možné. Musí se to zvládnout,“ doplnil starosta Tomáš Kaněra.