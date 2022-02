Praha je podle náměstka pro bezpečnost Petra Hlubučka (Spojené síly / STAN) nyní připravena okamžitě ubytovat 2420 občanů Ukrajiny, pro něž má připravená lůžka v hotelích, ubytovnách a na internátech. Pro převoz možných válečných migrantů může město využít flotilu tisícovky autobusů dopravního podniku, jakož i vozy jednotek dobrovolných hasičů a dalších subjektů. „Současně ve spolupráci s hasiči aktivujeme projekt Asistenčního centra pomoci, připravený předloni pro pohromy většího rozsahu. Jde o soustředění komplexní hmotné i psychosociální podpory do jednoho místa,“ prohlásil Hlubuček, podle kterého toto centrum může být zprovozněno do několika hodin a lokalizováno by bylo v sídle, případně též v pobočkách městské knihovny.

Protest před ruskou ambasádou: Demonstranti ji postříkali červenou barvou

„Předpokládá se, že uprchlíci budou soustředěni v zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty a odtud pak do krajů. Z toho vyplývá možný požadavek na kraje, aby si zajistily možnosti ubytovacích kapacit a dopravu z Vyšních Lhot do místa ubytování,“ dodal Hlubuček k očekávaným scénářům nejbližší budoucnosti.

Primátor Zdeněk Hřib doplnil, že další volné ubytovací kapacity by mohla Praha rychle najít, nicméně nejspíš hlavně ve velmi nouzových podmínkách. Hřib se také opět vyslovil pro veřejné zpřístupnění části Stromovky, kterou začlenili Rusové do areálu svého velvyslanectví po okupaci Československa v roce 1968. „Chci to téma znovu otevřít s novým ministrem zahraničí. Pochopitelně teď bude mít diplomacie mnoho jiných úkolů, ale pro zábor dotyčného území není žádný důvod,“ zdůraznil primátor.

Podle předsedy opozičního klubu hnutí ANO může mít eskalace současného konfliktu dopad i na zdejší pracovní trh. „Problémy mohou nastat například v českém zdravotnictví, pokud dojde na Ukrajině ke všeobecné mobilizaci. S tím je třeba počítat,“ upozornil Ondřej Prokop.

Ke kritice se přidal i rektor ČVUT

K odsouzení ruské agrese se připojil mimo jiné i rektor ČVUT Vojtěch Petráček. „Nelze dopustit, aby jeden stát z vlastního rozhodnutí dělil jiný stát a přivlastňoval si jeho část, nebo tomu napomáhal. Násilí budí vždy násilí a nesvobodu. Násilím nelze přinutit k dobrovolnému a chtěnému vztahu mezi zeměmi,“ napsal Petráček, podle kterého „argumenty o bytostných potřebách menšiny a jejich ochraně a řada neověřených tvrzení proti Ukrajině velmi připomínají historické paralely z doby odtržení Sudet od České republiky, pozvání armád nelegitimní skupinou osob u nás připomíná srpnovou invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968,“ pokračoval rektor s tím, že sama univerzita je připravená bránit ideály demokracie a svobody a čelit propagandě ze strany Ruska.

„K naší roli bude rozhodně patřit hledání a poskytování objektivních informací, hledání cest, jak pomoci těm, kdo budou (nebo jsou) válkou zasaženi, sdílení naší historické zkušenosti a objasňování triků propagandy a fake news atd. Budeme také hledat všechny možnosti pomoci našim studentům, kteří budou tímto konfliktem postiženi,“ konstatoval Petráček. Univerzita se také podle něj nebude bránit případným odborníkům, kteří by mohli přicestovat s možnou „migrační vlnou“.

Válka začala: Rusko napadlo Ukrajinu. Vojáci vedou boje o Černobyl

Informace o ruské invazi „zdrtily“ také Bělorusa Stepana Vashkeviche, který žije několik posledních let v Praze, kde pracuje jako environmentální expert pro Institut cirkulární ekonomiky. „Dnes ráno jsem v tramvaji pohlédl do zpravodajství a dostavila se kolosální rána, která mi vzala dech a vlila slzy do očí. Mé vzpomínky ze srpna 2020 jsou stále velmi živé a připomínají, že nejzdravější věc, kterou teď mohu udělat, je jít ven a vyventilovat veškerý hněv, šok, frustraci a konec konců i strach a nejistotu,“ reagoval Vashkevich s narážkou na předloňský neúspěšný pokus o svržení běloruského diktátora a spojence ruského režimu Alexandra Lukašenka.

Podle statistik žilo loni v Praze téměř 70 tisíc Ukrajinců a okolo 28 tisíc Rusů s přechodným nebo trvalým pobytem.