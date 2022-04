Ty takzvané "Pilulky po" shánějí poté, co jejich města či vesnice opustí ruská armáda. Nejedna z žen se totž stane obětí znásilnění ruskými vojáky. Variant nouzové antikoncepce je několik, některé se dají užít do tří dnů, některé až do pěti dnů od znásilnění.