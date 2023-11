Vrtulník, který už u nás hasil

Předchozí nákupy iniciativy Dárek pro Putina, z nichž k nejznámějším patří tank Tomáš, raketomet Přemysl či protivzdušné komplety Viktor (ale došlo třeba i na drony, munici nebo zdravotnický materiál a pomůcky), ukázaly, že díky štědrosti dárců lze naplnit i velké cíle. Ten současný váží pět tun, má dva motory, dva rotory a jmenuje se Sikorsky UH-60 Black Hawk. Je víceúčelový; může mimo jiné transportovat vojáky i zraněné, zajistit evakuaci, ale třeba také posloužit pro elektronický boj.

Zdroj: Milan Holakovský

Konkrétní stroj, o němž je řeč, iniciativa v pátek odpoledne představila na Letné. I s jeho jménem Čestmír. Přiletěl z Hradce Králové, kam také z Prahy zamířil zpět – to však bylo pouze mezipřistání. Domov má nyní na Slovensku; podle poznávacích znaků patří do flotily společnosti Heli Company (což je firma, od které si letos v létě pronajala vrtulníky pro případ potřeby hašení lesů ministerstva zemědělství a životního prostředí). Cílem sbírky je, aby se mohl natrvalo přemístit o něco východněji.

Svou kariéru zahájil v osmdesátých letech minulého století v americké armádě, po 15 letech v USA se přesunul na Maltu… Nyní patří významné české zbrojovce, která s odprodejem souhlasí. V poslední době sloužil zejména k výcviku pilotů – není tajemstvím, že zejména těch z Afghánistánu, ale snad i z Ukrajiny – avšak loni prý také s podvěšeným bambivakem na vodu létal nad Českým Švýcarskem a pomáhal tam hasit lesní požár. Stejně jako pomáhal i při hašení v Řecku.

Zapojí se také dárci v zahraničí?

Ukrajinští odborníci si již byli prohlédnout stav – a vyjádřili uspokojení. Také cena přesahující čtyři miliony eur je podle Ondráčkových slov v pořádku, jak ukázaly konzultace s řadou expertů z oboru. Ano: i půl století starý vojenský stroj bez zbraňových systémů má stále hodnotu přes sto milionů českých korun.

Je to částka, nad kterou se zatočí hlava, připouští Ondráček. Přesto doufá, že by se potřebnou sumu mohlo z příspěvků dárců podařit dát dohromady během několika měsíců. „Záleží na tom, jestli se povede udělat sbírku mezinárodní – dostat ji i do zahraničí,“ vysvětlil s tím, že by bylo vynikající, kdyby Čechům pomohli svými příspěvky také Slováci, Poláci – a třeba i Němci.

Koncert pro budoucnost: pražské Václavské náměstí vzpomínalo a zpívalo

Na otázku Deníku Ondráček potvrdil, že schopnost stroje sloužit na Ukrajině mají organizátoři sbírky ověřenou. Jeden Black Hawk už tam mají, další je na cestě – a ten, který v pátek navštívil Letnou, by měl být třetí, připomněl. S tím, že očekávaným dodáním tohoto stroje to nemá končit. Další slíbily dárcovské země, takže provozované helikoptéry tohoto typu by se na Ukrajině už na jaře neměly počítat jen na prstech. Podle předpokladů tak nebude problém se servisem a náhradními díly, stejně jako s dostupností kvalifikovaného a vycvičeného personálu pozemní obsluhy i pilotů.

Příklad i pro bohatší země

Snaha pořídit vrtulník, který by svými parametry předčil sovětskou produkci, podle Ondráčkových slov vzešla z přání vysloveného ukrajinskou stranou. „My jsme několik měsíců hledali Black Hawk na prodej. Našli jsme ho na Slovensku, kde je firma, která patří velkému českému zbrojařskému koncernu – a tyhle stroje se používaly na výcvik pilotů,“ řekl Ondráček Deníku.

Zmocněnec české vlády pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný Deníku přímo před helikoptérou na Letné připomněl, že z České republiky zamířily na Ukrajinu nejen tanky, houfnice, raketomety, ale čím dál více pomoc zahrnuje i civilní materiál. „Mobilní nemocnice, mobilní jednotky intenzivní péče, generátory…“ uvedl příklady dodávek.

Zdroj: Milan Holakovský

Sbírku na Čestmíra ale Kopečný vnímá jako unikátní. „Pokud by se podařila, ukážeme ostatním západním státům, že to Ukrajinci umějí používat,“ konstatoval s tím, že by se mohlo jednat o inspiraci i pro bohatší země. Další vrtulníky by byly potřeba. „Mají jich málo, mají jich nedostatek – priorita na ukrajinské straně jsou samozřejmě houfnice a těžká technika,“ poznamenal Kopečný. Naznačil také, že ukrajinská vojenská rozvědka, která o dodání požádala, potřebuje pro své účely jediný stroj.

Napětí žádné, podpora drtivá

Proti přítomnosti vojenského vrtulníku na Letenské pláni se pro Deník vyjádřila žena, která opodál procházela s pejskem. Tuhle techniku by prý nechala „co nejdál od lidí“. Nelíbí se jí také, že peníze na nákup válečného stroje se shánějí od občanů prostřednictvím sbírky. „Našlo by se tolik krásných účelů, nač přispět, pokud někdo má čím,“ prohlásila s tím, že nepochopí, jak v 21. století ještě může někdo podporovat zabíjení – ať už je terčem kdokoli.

Opačný postoj má příchozí, která se objevila s praporem s motivem české vlajky připomínajícím státní svátek České republiky a v kostýmu doplněném i štítem se symbolem Ukrajiny. „Přišla jsem podpořit dobrou věc,“ řekla Deníku. Sbírku určitě nenechá bez povšimnutí: „Mám v plánu koupit si něco na jejich e-shopu,“ řekla s odkazem na nabídku na stránce Zbraneproukrajinu.cz. Podobné smýšlení potvrzovali i další lidé obhlížející Čestmíra, projevující souhlas se slovy moderátora, že „na Ukrajině se bojuje i za nás“.

Pocity pilota na vlastní kůži

Nějaké spory, debaty či hádky nicméně Deník v okolí vrtulníku nezaznamenal. Podívat se přišli především odpůrci Putinova Ruska a fandové armádní techniky. Zájemci si mohli na simulátoru také vyzkoušet, jak se takový stroj ovládá. Vlastně se tak na chvilku ocitli v roli skutečných vojáků. Ti totiž před ostrým startem mohou zažívat něco podobného.

Návštěvníci se dověděli, že takovýto simulátor, na němž si osobně vyzkoušel ovládání americké helikoptéry také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, lze i v zemi zmítané válkou snadno převážet a instalovat prakticky kdekoli. Třeba i v těsné blízkosti fronty. Skutečně se to děje a ukrajinští piloti si předem „nanečisto“ zkoušejí zásahy, jejichž terčem se pak stane protivník. Prý se tak daří likvidovat ruské vojáky efektivněji než bez předchozího nácviku.

Zdroj: Milan Holakovský

Hned vedle stanu se simulátorem nechyběl stánek s takzvaným merchem – zbožím a dárky s motivy a myšlenkami kampaně. Mimo jiné kšiltovky, placky, trička… Obzvlášť moderátor doporučoval rohožku s vyobrazením prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. I tento stánek se setkal se značnou pozorností lidí nejen hojně okukujících, ale i nakupujících.