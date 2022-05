„Bylo to hodně z našeho popudu, řekli jsme, že za těchto okolností už dobrovolníky koordinovat nebudeme,“ svěřil se Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), která společně s Iniciativou Hlavák pomoc poskytuje.

„Všichni si to přehazují jako horký brambor na náš úkor. Dobrovolníci jsou unavení, chtějí stávkovat. Na jedné směně nám chybí 80 % dobrovolníků, mají toho plné zuby. Jsou tam od toho, aby pomáhali Ukrajincům prchajícím z války, a nikoliv Romům z oblastí, kde se vůbec nebojuje a často jim jde jen o příspěvek,“ říká Rozumek.

V pražských Malešicích vznikne do týdne stanové městečko pro 150 uprchlíků

Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nyní vzniká harmonogram odchodu neziskových organizací z hlavního nádraží. V hale zůstane pouze stánek s informacemi o odjezdech a zruší se nadstavbové služby jako je poskytování jídla, pití a noclehu. Podle Hřiba se tato situace týká asi 0,5 procenta uprchlíků, kteří se nyní v Praze nacházejí.

Primátor uvedl, že na nádraží v sobotu nocovalo asi 260 lidí, v předchozích dnech jich bylo kolem 500 a o víkendu odjela skupina asi 80 lidí do Maďarska. Na místě pracovníci neziskovek operují společně s příslušníky cizinecké policie. „Snaží se vysvětlit jim tu jejich situaci a možnosti. Zdá se, že to funguje, počet lidí se tam začal snižovat. Problém se řeší a vyřeší,“ věří Hřib. Na 150 z nich také našlo útočiště ve stanovém městečku v Troji.

Lidí na nádraží nocuje méně

Skutečnost, že lidí na nádraží nocuje méně, potvrzuje i Rozumek. „Lidí je méně, ale nevíme proč. Jednu noc jich tam je 500 a druhou 300 a teď ještě méně. Myslíme si, že někteří skutečně odjíždějí do Maďarska, někteří se nám ale vracejí třeba i z Německa,“ popisuje ředitel.

Dle jeho slov někteří humanitární pomoc v Česku dostali. „Problém nastal, až když začaly ve velkém přijíždět velké rodiny. Dvacet lidí nechce nikdo ubytovat, to je podstata problému. Problém dvojího občanství se zkoumá jenom u Romů, to je zajímavé. Je to spíš snaha se jich zbavit,“ říká Rozumek.

O situaci probíhají v posledních týdnech jednání mezi hlavním městem a ústředním krizovým štábem. Žádného významnějšího průlomu však zatím dosaženo nebylo.

Primátor Hřib: Počet uprchlíků přebývajících na hlavním nádraží se snížil

Organizace pro pomoc uprchlíkům doufá, že se o nocující Romy postará ministerstvo vnitra se svými složkami. „Oni mají na správu uprchlických zařízení a odbory azylové a migrační politiky, to je armáda 1180 státních úředníků. Ta se musí probrat a přestat dělat, že se jich to netýká. Oni musí z pozice autority říci, co v jejich budovách bude. A ne, že se v obcích budou do nekonečně pořádat referenda, ze kterých vždy vypadne, že Romy nikdo nechce,“ přeje si Rozumek.

Ministerstvo vnitra na dotaz Pražského deníku uvedlo, že ve hře je stavba dalších stanových městeček či pobyt v různých jeho zařízení. „Pracujeme na tom, aby se našlo vhodné řešení a ti lidé měli náhradní prostory a bylo o ně postaráno, variant je několik. Do konce týdne musí být rozhodnuto,“ řekl Jakub Veinlich, mediální poradce ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).