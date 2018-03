Úklid odpadků pod Barrandovským mostem. Zapojili se i bezdomovci

Praha začala s úklidem odpadků z míst pod Barrandovským mostem, které je častým „útočištěm“ lidí bez domova. Do prací, které by měly skončit ještě tento týden, se zapojili i samy bezdomovci, kteří za práci dostali zaplaceno a to 100 korun na hodinu. Médiím to ve středu řekl radní Daniel Hodek.

Pražský magistrát vytipoval místa, kde se zdržují bezdomovci a která chce uklidit. Jde o parcely, které jsou rozeseté po celé metropoli. Jejich úklid vyjde hlavní město asi na 180 tisíc. Už od ledna bylo odsud odvezeno asi 12 tun odpadků. ČTĚTE TAKÉ: Nocleženky zachraňují bezdomovce před umrznutím Pomoc při začlenění „Pro nás je důležité, že se úklidu mnohdy účastní i samotní lidé bez přístřeší," uvedl médiím Hodek. Zároveň dodal, že jde pro bezdomovce o placenou pracovní příležitost. „Chápu, že je to možná kontroverzní, ale domnívám se, že pokud se alespoň část těchto lidí podaří i díky této možnosti začlenit zpět do společnosti, bude to mít pozitivní význam vlastně pro všechny," doplnil radní. Většina ze 100 tisíc metrů čtverečných vytipovaných míst patří pražskému magistrátu. Později se město zaměří i na úklid soukromých míst. „Oslovili jsme správce či vlastníky zhruba 20.000 metů čtverečních, tedy asi poloviny zbylých pozemků, aby nechali nepořádek uklidit," uvedl Hodek. Asi 20 tisíc metrů čtverečných leží na odlehlých místech. ČTĚTE TAKÉ: U sv. Štěpána bude kardinál Duka sloužit mši za zemřelé bezdomovce Magistrát pro úklid vybral firmu, která bezdomovce do úklidu zapojuje. Akci je přítomen i pracovník Centra sociálních služeb Praha. To bezdomovcům nabídne pomoc při návratu do společnosti. ČTĚTE TAKÉ: Čtyři města se spojila, do jara plní úkoly k řešení bezdomovectví

