Udženija povede pražské zastupitele. Naši politiku neurčuje Čižinský, zní z ODS

Ve středu večer si klub pražských zastupitelů ODS, která těsně vyhrála komunální volby, zvolil šéfku. Bude jí místopředsedkyně strany a dvojka kandidátky Alexandra Udženija. Občanští demokraté navíc znovu zopakovali, že budou jednat s ostatními o koalici. Jenže vládu v Praze pomalu sestavují druzí Piráti s Prahou sobě a Spojenými silami.

ODS v Praze vyhrála se ziskem 17,87 procenta hlasů a v 65členném zastupitelstvu tak získala čtrnáct mandátů. Jenže zmiňované subjekty mají kvůli minimálním rozdílům každý po třinácti zastupitelech a složily by většinu. Ve středu navíc zahájila vznikající pražská vláda první trojstranná jednání. Ale neřešily se personální otázky, mluvilo se pouze o dopravě a (ne)shodách v tomto tématu.

Každopádně na postu primátora zatím podle všeho lpí Pirátská strana. Jenže Zdeněk Hřib se nelíbí hnutí STAN, které je součástí vyjednávacího týmu a jeho pražská lídryně Hana Marvanová získala víc preferenčních hlasů než Jiří Pospíšil, předseda TOP 09 - tedy dalšího člena Spojených sil pro Prahu. „Mám obavy, že Hřib bude nová Krnáčová. Má sebevědomé, až lehce nabubřelé vystupování. A také nikdy nic úspěšně neřídil,“ řekl šéf STAN Petr Gazdík pro Právo.

Pirátský kandidát Hřib se už dříve oháněl tím, že s vedením hlavního města má zkušenosti, protože sledoval jednání zastupitelstva. Tento argument mu však vraceli lidé na sociálních sítích, někteří se vysmívali. A třeba expremiér a kandidát na prezidenta Mirek Topolánek na Twitteru jízlivě uvedl, že on třeba sledoval finále tenisového Wimbledonu…

Je povinností ostatních jednat o ODS

Ačkoliv by pravděpodobně neměla připravovaná trojkoalice ztroskotat kvůli personáliím, tak ODS ucítila šanci. „Dívali jsme se na programové priority ostatních stran a hovořili o jejich průniku. Nějaký tam vidět je a v jednáních budeme pokračovat. Oslovíme znovu všechny zvolené strany a chceme ty otázky probrat,“ řekl novinářům po jednání zastupitelů bývalý primátor Bohuslav Svoboda.

Mezi stranami, které chce ODS oslovit, je také Praha Sobě poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského, který opakovaně řekl, že s ODS jednat nebude. „Musíme oslovit i pana Čižinského, je to naše povinnost. Nám dala důvěru největší část voličů a musíme se všemi stranami jednat. Domnívám se, že je to povinností i těch druhých jednat s námi,“ řekl Svoboda. „Naši politiku neurčuje pan Čižinský,“ doplnil předseda pražské organizace Tomáš Portlík.

Kromě Svobody, Udženiji a Portlíka budou členy vyjednávacího týmu ODS ještě Ondřej Martan, starosta Běchovic, a Zdeněk Zajíček. Rozhodl o tom zastupitelský klub. Prioritami občanských demokratů pro Prahu jsou bydlení a doprava - především pak dobudování městského okruhu.

Bude zajímavé sledovat, jak moc bude ODS mluvit i s poraženým hnutím ANO, které má pouze dvanáct zastupitelů. Zvlášť vzhledem k povolebnímu vyjednávání v Brně, které premiér Andrej Babiš označil za svinstvo. Předsedkyně zastupitelů Udženija už dříve veřejně vyzvala Čižinského k jednání, protože nejlepší by pro Pražany byla koalice ODS+Praha sobě+TOP 09 a STAN. Čižinský však nechce v souladu s předvolebním programem vládu s ODS ani s ANO.

Udženija nyní okomentovala dohadování připravované koalice o postu primátora. „Chtějí to všichni, přitom jeden z nich nemá zkušenosti, druhý má sice nejvíc preferenčních hlasů, ale dělat by to neměl, a ten třetí sice zkušený je, ale ostatní ho nechtějí,“ řekla s tím, že její strana zkušeného člověka nabídnou může - právě lídra Svobodu.