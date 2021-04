Zatímco mláďata zajíců lidé často „zachraňují“ zbytečně, u veverčat bývá lidská pomoc obvykle na místě. Většina z aktuálních veverčích pacientů se do stanice dostala proto, že jim bylo při kácení stromu zničeno hnízdo. Celkem 17 veverčat pochází ze čtyř různých hnízd, která se nacházela v dutinách stromů určených k pokácení.

„Ostatní veverčátka k nám doputovala postupně po jednom a pravděpodobně se jedná o osiřelá mláďata," dodává mluvčí.

Veverky patří mezi typické savčí pacienty záchranné stanice. Ročně jich přijme 120–140. Loňský rok byl z hlediska počtu přijatých veverek rekordní, zvířecí záchranáři přijali 143 veverek, z toho 124 nesamostatných mláďat (například v roce 2019 to bylo 121 veverek, z toho 98 nesamostatných mláďat).

Většinu z veverčích pacientů i teď tvoří právě malá, nesamostatná „miminka". Tato veverčátka se do stanice dostávají z několika různých důvodů: jejich hnízdo spadne vlivem počasí (bouřka, vichřice) nebo při kácení stromu, jsou napadena predátorem a vytažena z hnízda nebo upadnou matce při přenášení do jiného hnízda; případně matka zahyne a ona vylezou z hnízda kvůli hladu.

Odchov je náročný

„Tato mláďata se do naší péče dostávají většinou ve věku 3–5 týdnů, ale někdy přijímáme i malinká, sotva několikadenní mláďata. Odchov takto malých zvířat je velice náročný, protože zahrnuje velmi časté krmení, a to i v noci. Veverčí mládě je schopné přijímat pevnou potravu až ve věku osm týdnů, do té doby je zcela závislé na náhražce mateřského mléka,".

Pro odchov používá záchranná stanice speciální sušené mléko Esbilac, které se dováží ze zahraničí, neboť se osvědčilo nejvíce. Veverčátkům chutná, hezky po něm rostou a zdravotně jim prospívá.

Péče o mláďata veverek trvá v průměru devět týdnů, za tu dobu zkonzumují cca 100 gramů speciálního sušeného mléka, dva kilogramy slunečnice, semínek a ořechů a stejné množství ovoce. Přestože se k ošetřovatelům mláďata často dostávají se zraněním (po pádu z výšky nebo po útoku predátora), většinu z nich (66 procent) se podaří úspěšně odchovat a vrátit zpět do přírody.

„Pokud se vám práce naší záchranné stanice líbí, můžete nás podpořit formou sponzorského příspěvku. Libovolnou částku můžete poslat i přímo na péči o veverky. Moc děkujeme za jakýkoli příspěvek," uzavírá Fišerová.