Údržba o víkendu uzavře Brusnický, Dejvický a Strahovský tunel. Na jednu noc

O víkendu na noc se uzavře Brusnický, Dejvický a Strahovský tunel. Důvodem je pravidelná údržba a kontrola technologie. Ve středu o tom informovala Technická správa komunikací (TSK) na svých stránkách.

Strahovský tunel. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Uzávěrka tunelů bude od soboty 6. ledna 23 hodin do 7. ledna do pěti hodin ráno. Z důvodu čištění kamer bude probíhat úplná uzávěra Strahovského tunelu od soboty 6.1.2018 od 23.00 hodin do neděle 7. ledna do 05.00hodin.