Mezi učitele se rozdělí 70 procent částky a o zbytku rozhodnou sami ředitelé podle potřeb konkrétního zařízení. Každý zaměstnanec tak obdrží navíc zhruba 20 tisíc korun. Průměrný plat učitele v Praze bez dotace od města činí 33 300 korun.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v pondělí zdůraznil, že se jedná o nesystémové řešení a učitelům by měl přidat vládní kabinet. „Mělo by to být řešeno o úroveň výše. Vláda by měla ukázat, že i pro ni je vzdělání prioritou, tak jak slibovala, a zatím to zcela naplněno nebylo,“ řekl Hřib. Podle radního pro školství Víta Šimrala (Piráti) chybí v Praze stovky učitelů.