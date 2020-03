„Pan primátor nás dosud oficiálně neoslovil, o jeho návrhu jsme se dozvěděli v pátek večer z Twitteru. Předpokládáme, že obdržíme oficiální podnět, který budeme moci vyhodnotit," řekl dnes novinářům Radek Ležatka.

Podle Ležatky je zásadní, aby magistrát řešil problém se špatně fungující kanalizací v kasárnách. „Dnes máme zvýšené požadavky na hygienu a tam je jejich dodržování opravdu nemožné. Areál je desítky let prázdný, takže voda a odpady jsou ve špatném stavu a musela by se před umístěním osob do budov řešit," řekl.

Měla by se vyjádřit i hygiena

Dodal, že zbudování nouzové ubytovny, kam by město bezdomovce dalo v době šíření nákazy nového koronaviru, bude vyžadovat zajištění sociálních pracovníků a zdravotníků. K věci se by se měla vyjádřit i Hygienická stanice hlavního města a Ústřední krizový štáb. Ti by měli rozhodnout, zda je vůbec vhodné na jedno místo koncentrovat velké množství lidí.

Chceme poskytnout nouzové ubytování lidem bez domova v Kasárnách Karlín. Požádal jsem @uzsvm o součinnost. Jinak zjevně nemohou lidé bez domova splnit vládní nařízení "z práce hned domů", protože nemají ani jedno. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 20, 2020

Bezdomovci jsou nyní umístěni v prozatímním kempu na Císařské louce. Loď Hermes, která jim slouží během zimy, byla podle Hřiba pro lidi bez domova uzavřena kvůli hygienickým problémům. „Nemohlo to už fungovat. Ale otevřeli jsme dnes alespoň prozatím kemp na Císařské louce," řekl primátor.

Ubytovací loď Hermes

Výrazné omezení fungování lodi Hermes a také ubytovacího zařízení pro lidi bez domova v Michli, které provozuje městské Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), magistrát avizoval ve čtvrtek.

V Praze žije přes tři tisíce lidí bez domova

Sociální pracovníci zatím nemohou bezdomovcům rozdávat roušky ani jiné ochranné prostředky, protože jich organizace nemají dostatek ani pro vlastní zaměstnance. Na chybějící ochranné prostředky od vlády si vedení Prahy stěžuje dlouhodobě.

V hlavním městě je podle sčítání a odhadu, které loni v dubnu provedl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, zhruba 3250 bezdomovců. Jen asi třetina je z Prahy, ostatní jsou z dalších míst České republiky a také ze zahraničí