Účastníci hackathonu v Praze budou vylepšovat městskou dopravu

Praha - Vymyslet vylepšení pro dopravu, která by zbavila světové metropole škodlivých emisí, dopravních zácp a stresu řidičů, se budou snažit programátoři, vývojáři a designéři v Praze. Na dvoudenní hackathon, který dnes v české metropoli začíná, se jich sjede víc než 60 ze 13 zemí. Přihlásil se také dvanáctiletý český programátor, který sice nedosahuje minimálního věku 18 let pro zapojení do soutěže, ale organizátoři ho přesto k účasti pozvali.

Hackathon. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Dvacítka tříčlenných týmů bude pracovat například na řešení pohybu samořiditelných aut v historickém centru města nebo hledat způsob, jak podpořit půjčování a sdílení aut, zájem o cestování veřejnou dopravou a rozvoj elektromobilů. Vizionář v týmu přichází s nápadem, designér ho má zatraktivnit pro budoucí uživatele a programátor vytvoří funkční prototyp nového produktu nebo služby, například mobilní aplikace. Čtěte také: V Praze se utkají návrháři řešení pro „chytrá města" Vítězný tým získá pět tisíc eur Týmy budou pracovat s reálnými daty pro Prahu získanými z dopravních systémů, satelitů, jízd taxíků, jízdních řádů nebo senzorů hluku či škodlivých zplodin. Po 48 hodinách práce bez spánku týmy své řešení představí před odbornou porotou a obecenstvem. Nejlepší nápady si odnesou ceny, vítězný tým dostane 5000 eur (zhruba 135 tisíc Kč). Ocenění tvůrci také získají možnost spolupráce s partnerskými firmami, které mohou návrhy obchodně dotáhnout a dostat do světa. Mezi partnery patří automobilka Škoda Auto, telekomunikační firma T-Mobile, softwarový Microsoft nebo strojírenský koncern Siemens. Hackathony pořádaji i akademické instituce Hackathon (ze slov hack a marathon) je akce, při níž vývojáři a programátoři pracují v omezeném čase na zadaném softwarovém projektu. Hackathony pořádají firmy nebo akademické instituce. První hackathon se konal v USA v roce 1999. Čtěte také: Hejtmani se sejdou kvůli penězům na zvyšování mezd a hasičům

Autor: ČTK