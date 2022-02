Rekonstrukce plynovodu v Želivského ulici bude letos probíhat v pěti etapách až do července. Pouze v první etapě během února však dojde k úplné jednosměrné uzavírce ulice s objízdnou trasou vedenou kolem areálu bývalého nákladového nádraží. Práce by prý měly být rychlejší díky zvolené metodě. Pokračující ražba kanalizace má být hotová nejpozději do konce března.

Křižovatka mezi Želivského a Olšanskou ulicí je právě kvůli ražbě kanalizace už dnes hůře průjezdná. Podle Ruta lze jen stěží odhadovat, co by způsobila další objízdná trasa kolem nádraží ve stejném čase. Černý scénář zahrnuje kolony i možné přelévání provozu do rezidenčních ulic.

Třetí městská část vyjádřila pochybnosti o kombinaci obou akcí poprvé už loni. Vedení metropole zatím vyslyšelo výhrady Prahy 3 pouze vůči souběžným rekonstrukcím Koněvovy ulice (poslední fáze) a Basilejského náměstí. Přednost má letos dostat kompletní přestavba náměstí a přilehlé části Malešické ulice.

Chybí harmonogram

Požadovaného harmonogramu s rozsahem nutných uzavírek se třetí městská část ani po středeční schůzce od magistrátu a městských firem, které se starají o technickou infrastrukturu, zatím nedočkala. „Za Prahu 3 opakovaně žádám, abychom pro veřejnost dostali jednoduchý názorný přehled všech chystaných uzavírek, včetně předpokládaných termínů. Jsem zavalen desítkami pracovních výkresů od jednotlivých investorů, jednotný ucelený přehled ale pořád chybí. Za jeho přípravu a zveřejnění je odpovědný magistrát jako koordinátor uzavírek,“ uvedl místostarosta Prahy 3 pro dopravu Ondřej Rut (Zelení).

„Hlavní město a Technická správa komunikací (TSK) při koordinaci dopravních omezení dosud selhávaly. TSK nám na žádost o plán koordinace uzavírek od všech vlastníků inženýrských sítí poskytla pouze soupis svých vlastních stavebních akcí. Praha 3 se o jednotlivých uzavírkách dozvídá těsně před jejich spuštěním, postupně a bez jednotné koordinace,“ poznamenal Rut.

„Momentálně se dokončuje finální plán na základě požadavků jednotlivých investorů a celkový obnos investic budeme vědět před začátkem stavební sezony,“ řekl ještě před středečním setkáním s vedením Prahy 3 náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Politici z třetí městské části prý vědí, co se přibližně chystá, ovšem jen v hrubých rysech. Postrádají včasné informace o termínech i konkrétním rozsahu plánovaných záborů komunikací. Lepší koordinací by podle nich šlo předejít zbytečným dopravním komplikacím. „Chtěl jsem, aby jasný plán jednotlivých uzavírek byl veřejný a takzvaně na papíře,“ připomněl Rut.

Nároční loňský rok

„Celý loňský rok byl v Praze 3 spojen s dopravními komplikacemi. V tomto ohledu byl velmi náročný. Zatím se nám nezdá, že by se magistrát z loňských chyb poučil a podle všeho nám letos hrozí podobná situace,“ poznamenal starosta Jiří Ptáček (TOP 09).

Pro to, aby před blížícími se uzavírkami nedocházelo k podobným sporům, je podle Ruta potřeba plánovat s větším předstihem. „To platí dvojnásob v takto napjatých rozvojových územích, jako je právě brownfield bývalého nákladového nádraží a jeho okolí,“ připomněl s tím, že základ problému spatřuje ve skutečnosti, že městské firmy, vlastnící inženýrské sítě, nejsou vázány spolehlivým systémem předávání informací. „A není možné, aby investoři přicházeli s detailními plány až měsíc nebo dva před zahájením prací a počítali s tím, že jim to Praha povolí,“ dodal.

Politici z Prahy 3, kteří si na souběžné uzavírky dopravních tepen stěžují dlouhodobě, prý teď mají ze strany města alespoň příslib, že oproti plánu už se letos žádná významnější omezení na místních komunikacích nechystají.