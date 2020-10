/INFOGRAFIKA/ Boj o pražská křesla v Senátu svádí šestice kandidátů. Druhé kolo volebního klání zatím doprovází nízký zájem obyvatelstva. V hlavním městě probíhají tři finálové duely senátních voleb.

Senátní volby 2020. Před volební místností ve Vodičkově ulici. | Foto: DENÍK/Jan Prokeš

Zatímco před týdnem byla účast navzdory koronavirové krizi poměrně slušná a napříč okrsky se pohybovala mezi 33 až 38 procenty, ve druhém kole je zájem tradičně nižší. To se projevilo i v Klánovicích. „Volební účast byla včera do 18.30 pouhých 11 procent, touto dobou to bylo před týdnem třicet procent,“ prozradila Pražskému deníku předsedkyně komise Veronika Cézová.