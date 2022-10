Kde se vzali pštrosi?

Netradiční jméno získala po svém majiteli Janu Fuxovi, který byl obchodníkem s pštrosími péry, módním doplňkem, bez kterého se neobešli žádná renesanční dáma ani kavalír. Celé průčelí si nechal pomalovat výjevy ze své živnosti, které sloužily nejen jako dekorace, ale i reklama.

Tančící dům: k jeho výstavbě přispěl Václav Havel i Jaromír Jágr

Známá legenda nám však předkládá poněkud jinou verzi událostí. Podle ní měl Fux rozmařilou manželku, která si potrpěla na dárky a po manželovi chtěla živého pštrosa. Když jí vyhověl, žádala dalšího a následně ještě třetího. Fuxe to dopálilo a oznámil jí, že by byl nejraději, kdyby se sama stala pštrosem. Den na to se žena ztratila a místo ní se objevila pštrosice.

Pouliční prodej

Ať tak či onak, ptáci už na fasádě zůstali, i když se majitelé vystřídali. Roku 1714 se v domě usadil Deodat Ramajan, u nás známý jako Georgius Deodatus Damascenus, který se do Čech přistěhoval z oblasti dnešní Arménie. Rozhodl se chytře využít svých styků s domovinou i řeckou oblastí a otevřel si vůbec první kavárnu v Čechách. Tehdy se jí říkalo “kafírna”. V 18. století byla káva vzácností a prodávala se pouze v lékárnách. Nápoj si Pražané oblíbili a Ramajanův podnik prosperoval dlouhá léta. Majitel kávu prodával nejen na místě, ale sám chodil po ulicích v kaftanu, turbanu, s podnosem a šálky a ochotně ji rozléval spěchajícím zákazníkům.

Komunisté ho málem nechali zřítit

V roce 1922 budovu koupil Josef Dundr, který ji nechal opravit a v přízemí si otevřel restauraci. Vlastnil a provozoval ji až do znárodnění na konci 40. let. Za socialismu dům zchátral natolik, že mu hrozilo zřícení. Za pět minut dvanáct byl opraven a předělán na hotel. Při té příležitosti restaurátoři vdechli nový život freskám na zdech i malovaným stropům. Jako restaurace a hotel slouží dům U Tří pštrosů dodnes.