Chmel nesměl opustit zemi

Klášter u kostela sv. Tomáše založil už v roce 1285 král Václav II. a jedná se tak o nejstarší augustiniánský klášter v Česku. Ve vrcholném středověku se několikrát rozšířil. V roce 1358 přikoupil jeho opat od jistého malostranského měšťana prázdnou sousední parcelu, na které nechal postavit pivovar, kde mniši začali vařit vydatné černé pivo.

Výnosné várečné právo klášteru udělil Karel IV. a augustiniáni tak mohli dodávat pivo celé levobřežní Praze. Chmel se tehdy pěstoval na ostrovech na Vltavě. Byl tak vyhlášený, že Karel IV. zakázal jeho vývoz mimo české země.

Osudná akce K

Vaření piva u sv. Tomáše bylo přerušeno jen jednou, a to v první polovině 15. století. Klášter se tehdy stal terčem Pražanů nakloněných husitství, kteří ho vyrabovali a vypálili. Augustiniáni se sem vrátili až kolem roku 1450, ještě pár let však trvalo, než obnovili i pivovar. Za třicetileté války vyloupili klášter Švédové, tentokrát padla dobyvatelům za oběť knihovna, pivovarské náčiní zůstalo na svém místě. V té době už klášter dodával pivo celé Praze. U sv. Tomáše se vařilo a pilo téměř 600 let, ránu tradici zasadila až akce K, při níž byly v roce 1950 násilně pozavírány kláštery.

Štamgasty nahradili cizinci

Pivnice fungovala dál, ale zlatavý mok se začal dovážet z Braníka. Ještě v prvních letech nového milénia chodili ke sv. Tomáši štamgasti i turisté. Podnik lákal na příznivé ceny i hezké prostředí v centru hlavního města. V roce 2006 ho však nový majitel uzavřel. Jeho plány se staly trnem v oku místním i památkářům – z celkem sedmi budov bývalého kláštera se totiž rozhodl vybudovat luxusní hotel a provést i některé kontroverzní architektonické změny. Z lidové pivnice sv. Tomáše se v té době stal honosný bar The Brewery.