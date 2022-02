„Když jsme ho stavěli, snažili jsme se do něj dát to nejlepší, co tenkrát bylo. Je mi líto, že se nikdy pořádně neopravoval,“ říká Růžička. Rekonstrukce se ale nakonec dočká. Začít má přibližně v polovině letošního května a potrvá čtyři roky.

Jak na svou práci vzpomínáte?

Bylo to napínavé po všech stránkách. Hlavně po té projekční, vymyslet ten tvar, který je složitý, půdorysně zakřivený, není nikde pravidelný. Musel se postavit na skruži, jak říkají stavaři. Museli jsme tedy zabednit celé údolí a most do toho doslova vylít, což bylo poměrně komplikované. Netýká se to ale jen mostu, ale i předmostí, kde je stísněný prostor, jsou tu nájezdové rampy, železniční trať.

Není vám dnes líto, že se od té doby nijak výrazně neopravoval?

Je mi to líto. Když jsme ho stavěli, snažili jsme se do něj dát to nejlepší, co tenkrát bylo. Psal se rok 1983, byl problém sehnat materiál jako je kvalitní cement a kvalitní izolace. Dávali jsme do toho opravdu vše. Materiály dnes dožily, to je objektivní pravda, problém je hlavně s izolací. Asfalty byly špatné, lámaly se. Dováželi jsme na něj hmoty z Belgie od firmy Shell. To byl za socialismu opravdu zázrak.

Mohli jste dnešní závady tehdy předpokládat?

Víte, tehdy to byla nová hmota. Když jsme materiály z Belgie přimíchali do našeho nekvalitního asfaltu, najednou se stal ohebným, pevnějším, pružnějším. Bylo to mnohem lepší, než tehdejší průměr. Kdybychom tam dali průměr, most by se musel opravit už před 20 lety.

Co jste měl na starost?

Původně jsem byl jedním z projektantů, postupně jsem začal vykonávat stavební dozor, hlídal jsem kvalitu díla. Soustředili jsme se hlavně na betony. Ty jsou dnes celkem v pořádku. Bohužel, když do nich pár let zatéká, tak se poškozují. Nejenom beton, ale hlavně ta přepínací výztuž. To je nosný prvek mostu, ta když praskne, tak je to katastrofa.

Spolupracovali jste nějak s architekty?

Projektovalo jej šest lidí, na pilíře jsme si přizvali architekta Karla Filsaka. Most už měl danou polohu a tvar, jeho úkolem bylo odladit tvar pilířů. On byl velmi pracovitý, každý týden přišel s nějakým nápadem. My jsme jej posoudili a než jsme to stihli, přišel s jiným nápadem. Výsledkem této spolupráce jsou pilíře v řece. Mají nosný trám (příčel), na něm jsou ložiskové stěny, aby most z dálky vypadal vzdušně. Nad řekou se má vznášet. To byla představa architekta. Jestli se to povedlo, nebo ne, to posuďte sami.

A co ty nedostavěné kusy betonu? Nevypadají zrovna jako sochy…

Ty na pravém břehu se nazývají Rovnováha. Pan architekt si přál, že každé významné místo v Praze musí mít nějaký monument, u kterého si mladí lidé domluví rande a dají si první hubičku. Považoval za vhodné toto místo opatřit takovýmto monumentem. Sochař Josef Klimeš vytvořil dílo nazvané Rovnováha, aby to byl vjezdový monument na významnou inženýrskou stavbu. Jestli to splnilo účel, víte asi sami.

A ty hroší lázně na levém břehu?

Ty vznikly podobně, původně to bylo schodiště. A aby to byl monument, vytvořilo se něco jako umělecké střechy. Když se na ně mělo stavět bednění, přišel pan stavbyvedoucí Jelínek a skoro se z toho chudák zhroutil. Nazval to vanou pro hrocha. Ujalo se to dodnes.

Dnes po mostě denně projede na 140 tisíc aut denně. Počítalo se tehdy s takovou zátěží do budoucna?

Řádově jsme počítali se zátěží 70 až 80 tisíc vozidel. Tenkrát jsme za budoucno považovali rok 2000. To, že se doprava úplně změní a že Praha bude propojena s celou Evropou, nás vůbec nenapadlo.

Vzpomínáte na otevření mostu?

Bylo to v roce 1988, my jsme u slavnostního otevření nebyli, bylo to plné politiků, stříhaly se pásky, velká sláva. Jen jsme přihlíželi.

Jan Růžička, původní projektant Barrandovského mostu.Zdroj: Deník/Pavel Kopecký

Bude most schopen po rekonstrukci ještě fungovat dlouho?

Určitě. Pevnosti betonů jsou dobré, na kvalitě hmot jsme si dávali velmi záležet. Trvali jsme na tom, aby byly z jedné cementárny, aby byl jeden zdroj štěrku, písku a dalších materiálů. Bohužel, co nebylo úplně kvalitní, jsou izolace. Ty černé izolační hmoty se tenkrát prostě nevyráběly kvalitní a ty způsobují celý ten dnešní stav.

Může se přepjetí vyměnit za provozu?

Přepjetí se za provozu vyměnit nedá, lana vedou přímo v konstrukci. Do boku ke stěnám mostu se proto doplní nové přepínací kabely.

Prý jej stavěli i vojáci…

Vojáci tady participovali poměrně významně, stavěli ocelové skruže, celé podvodní železářství. Ve Vltavě se muselo udělat bednění, pro něj se stavěly podpěrné skruže a nosníky. Byla to spousta ocelových konstrukcí a to tenkrát dělaly vojenské stavby.