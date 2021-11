„Dá se očekávat, že při jejím ohlášení se cestující pousmějí a vzpomenou si na postavu knihkupce Dalibora Vrány, který v těchto místech bydlel a který vlastnil něco mezi autem a motocyklem, kdysi slavný Velorex, a proto mu sousedé přezdívali Prdlavka,“ řekl ve své řeči scénárista filmu Zdeněk Svěrák.

„Veřejně prohlašuji, že souhlasím, aby tato zastávka nesla jméno U Prdlavky,“ prohlásil Svěrák. Vyjádřil naději, že si cestující při průjezdu touto zastávkou na film vzpomenou a pousmějí se. „Když se sečtou pousmání tisíců Pražanů, tak už se mi to jeví jako pořádná dávka dobré nálady,“ řekl Svěrák.

Otevíráme novou zastávku U Prdlavky pro linku 101, která propojí Žižkov, Vinohrady a Vršovice. Název zastávky je podle přezdívky hlavního hrdiny filmu Vrchní prchni! Spousta scén se natáčela právě zde. Na místě je i pan Zdeněk Svěrák a legendární Velorex. ? pic.twitter.com/2NQ6cKDWgG — Adam Scheinherr (@Adam_Scheinherr) November 22, 2021

Ten se nakonec dohodl s dopravním podnikem na tom, že v autobuse tuto stanici, která bude v Slavíkově ulici, ohlásí právě jeho hlas.

Dosud jezdí linka 101 mezi zastávkami Zentiva – Skalka – Tolstého. Ze stanice Tolstého (Slovinská) by měla být od prosince prodloužena přes Vinohradskou vodárnu a náměstí Jiřího z Poděbrad do oblasti náměstí Winstona Churchilla, ke stadionu FK Viktoria Žižkov. Zde by cestující mohli přestoupit na tramvaj.