U památníku na Národní třídě: Drahoše lidé vítali, na Okamuru křičeli hanba

Na Národní třídě se od rána střídají politici, aby uctili památku 17. listopadu. S věnci a svíčkami dorazili k památníku zástupci většiny hlavních politických stran, ale také bývalý prezident Václav Klaus nebo herec Marek Daniel, který v roli Tondy Blaníka předvedl jeden ze svých satirických výstupů. Památku sametové revoluce přišel uctít i kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.

Jako první z politiků zapálil u památníku svíčku předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který dorazil po osmé hodině spolu s dalšími politiky hnutí, například Karlou Šlechtovou, Robertem Pelikánem či Richardem Brabcem. Babiš se u památníku dostal do roztržky s několika svými odpůrci. Po hnutí ANO dorazili zástupci sociální demokracie, například předseda Senátu Milan Štěch či místopředseda ČSSD Petr Dolínek. Premiér Bohuslav Sobotka se k památníku chystá až večer.

Za hnutí STAN uctili památku 17. listopadu předseda Petr Gazdík spolu se spolustraníky Janem Farským a Vítem Rakušanem. Gazdík připomněl, že o svobodu je nutné stále bojovat, a to zejména v situaci, kdy hrozí, že vznikne vláda s podporou komunistické strany. Ta se podle něj od revoluce změnila pouze rétoricky. STAN u památníku vystřídali zástupci ODS v čele s předsedou Petrem Fialou.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek po zapálení svíčky reagoval na předchozí slova Andreje Babiše o tom, že společnost je rozdělená. Podle něho není síla společnosti v jednotě, ale v uznání různosti. Jestli je společnost rozdělená, tak podle něj jen na ty, kteří přijímají nebo odmítají život ve svobodě.

Ovacemi lidé u památníku přivítali prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše. Ten zavzpomínal, že v době pražských událostí 17. listopadu byl s komorním sborem, ve kterém zpívá, na festivalu v Jihlavě, takže se do událostí zapojil až o den později. Doplnil, že o svobodu a demokracii přijdeme tehdy, když si ji necháme vzít. Ocenil také roli bývalého prezidenta Václava Havla.

"Pravda a láska, které dnes někdo zpochybňuje a zároveň nazývá určitou skupinu lidí 'pravdoláskaři', to je něco, co nechápu. Snad každý chceme žít v pravdě a každý chceme prožít lásku," uvedl. Krátce okomentoval také současnou politickou situaci a uvedl, že pokud by byl prezidentem, požadoval by po případné vládě zajištěnou většinu v parlamentu. Přítomní lidé Drahošovi vyjádřili podporu voláním "Drahoš na Hrad!"

Méně přívětivého přijetí se na Národní třídě naopak dočkal předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura, který dorazil před Drahošem. Část přítomných ho uvítala pískotem a voláním "Hanba!"

Na Národní třídě se kromě politiků objevil i bývalý prezident Václav Klaus nebo zástupci kulturní sféry jako například herečka Bára Štěpánová. Marek Daniel alias Tonda Blaník po zapálení svíčky začal běhat po Národní třídě a volat "Svoboda, svoboda!".