Z desátého na sedmé místo na kandidátce hnutí PirSTAN se probojovala místostarostka Prahy 12 Eva Tylová (za Piráty). Skončila však těsně pod čarou. Před ní obhájil svůj mandát stávající poslanec Jakub Michálek (Piráti). Měl však namále, z druhé pozice se propadl až na šesté místo. Tylové na Michálka scházelo 2692 hlasů.

Eva Tylová (za Piráty) | Foto: PirSTAN

„Hodnotím to jako kladný posun. Tím, že mi lidé dali důvěru, podporují to, co dělám, což je ochrana životního prostředí. Na výsledku mělo podíl i hodně lidí z Prahy 12 díky preferenčním hlasům. Děkuji všem, co mi dali důvěru. Svoji specializaci v oblasti životního prostředí bych ráda využila. Jsou velké problémy s inspekcí životního prostředí, když vidíme, co se dělo například na řece Bečvě,“ říekla Tylová, která byla v letech 2002–2003 a 2008–2010 vykonávala na tomto úřadě funkci ředitelky.