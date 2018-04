Tygří mláďata si užívala sluníčka. Poprvé se podívala do venkovního výběhu

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 15 780 Kč

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví Vrchní referenti oddělení protiepidemického - pobočka Východ. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15780 kč, mzda max. 23730 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Rybalkova 293/39, 101 00, Praha 10, Způsob prvního kontaktu: Na výběrovém řízení (296 336 796), Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní referenti oddělení protiepidemického - pobočka Východ, v Praze 24. 10. 2017, Č.j.: HSHMP 54508/2017., Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze (dále jen "HSHMP") jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní referenti oddělení protiepidemického - pobočka Východ v oboru služby: * 28 - zdravotnictví a ochrana zdraví., Charakteristika činností služebního místa:, -výkon státního zdravotního dozoru nad plněním povinností, dodržováním požadavků, stanovených právními předpisy v oblasti epidemiologie; , -provádění epidemiologických šetření, zpracování návrhu protiepidemických opatření;, -příprava podkladů pro preventivní dozor, zpracování podkladů pro vydání stanoviska;, -příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy; , -uplatňování sankčních opatření, koordinuje a vydává rozhodnutí, povolení a plní další úkoly státní správy;, -analýza prevence infekčních onemocnění, nemocí z povolání a dalších hromadně se vyskytujících onemocnění, hodnocení epidemiologické situace v místě a čase;, -zabezpečování plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení;, Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo 1. 1. 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. 11. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu HSHMP, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vrchní referent oddělení protiepidemického - pobočka Východ"., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, 1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně,. Pracoviště: Hygienická stanice hlavního města prahy se sídlem v praze - 003, Rybalkova, č.p. 293, 101 00 Praha 101. Informace: Gabriela Jurčíková, +420 296 336 796.