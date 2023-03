/VIDEO, FOTOGALERIE/ Výletníci se v letošní sezoně na železnici v Praze a Středočeském kraji při jízdách historickými vlaky podívají na místa, kam tyto vlaky obvykle nejezdí. Projet se budou moct také kompletně opraveným vlakem tzv. cyklohráčkem a připraveny jsou pro ně akce vztahující se k veřejné dopravě. Na své trasy opět vyjedou také cyklobusy.

Nově zrenovovaný vlak Cyklohráček na Hlavním nádraží v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

Letošní turistická sezona na železnici v metropoli a jejím okolí začne v sobotu a v neděli 25. a 26. března a potrvá do konce října. Novinářům to řekli zástupci Českých drah (ČD) a Pražské integrované dopravy (PID).

"Výletní vlaky letos pojedou i na méně tradiční místa, než na která byli cestující zvyklí. Bude se to týkat nejen nostalgických parních vlaků, ale i cyklohráčku. Souvisí to především s výlukami. Jsem přesvědčen, že i nové trasy budou atraktivní," řekl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Parní vlaky Párou Prahou a Párou Posázavím budou letos namísto na Smíchově začínat kvůli výlukám v pražských Vršovicích. Pražský parní vlak odsud pojede do Libně a do Roztok u Prahy, kde si lidé budou moci prohlédnout lokomotivu, a následně zpět přes hlavní nádraží do Vršovic.

"Po původní trase přes Prokopské údolí a Hostivici pojede vlak pouze v sobotu 8. dubna během velikonočního víkendu," řekl Jakub Goliáš z ČD. Posázavský vlak pojede z Vršovic do Davle a dále do Týnce nad Sázavou.

Párou Prahou. České dráhy připravily na Velikonoce okružní jízdu metropolí

Do desáté sezony letos vyjede zmíněný cyklohráček, který nechaly ČD kompletně opravit. Renovovány byly interiéry, vytápění, hygienické zázemí, podlahy, vylepšena je elektroinstalace a nové a bezpečnější jsou herní prvky. Cyklohráček pojede o víkendech a státních svátcích.

Vlak bude jezdit po své obvyklé trase přes Pražský Semmering a Hostivici do Slaného. Pouze od 15. dubna do 16. července pojede kvůli opravám na železnici po náhradní trase a zajede mimo jiné do Kralup nad Vltavou nebo Nelahozevsi.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Výletníci budou moci letos opět využít cyklobusy, které je odvezou například na Brdy, do Kokořínského dolu nebo Posázavím. Vedení Středočeského kraje proto plánuje rozšiřovat síť cyklostezek, kdy vybuduje třeba lávku v Litoli, zahájí stavbu stezky v okolí Kostelce nad Černými lesy nebo upraví cestu ze Zdib do Klecan. Na nádražích se budou stavět úschovny kol.

Připraveny jsou také akce zaměřené na veřejnou dopravu. V Kutné Hoře se tak bude 22. dubna konat regionální den PID, dětský den budou moci výletníci strávit v pražském Braníku na pražském dopravním dni. Na začátku září se uskuteční pražský železniční den ve Vršovicích a v říjnu den cyklohráčku. V pražských Letňanech bude v květnu akce zaměřená na autobusy a trolejbusy.