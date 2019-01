Zatímco předchozí vedení Prahy 1 v čele se starostou Oldřichem Lomeckým (dříve TOP 09) plánovalo, že měřiče hluku v centru metropole rozšíří z Dlouhé ulice do dalších lokalit, nové vedení městské části chce tento nápad zrušit. Zařízení totiž bylo kontraproduktivní. Místo toho, aby lidé nerušili noční klid, se turisté předháněli v tom, komu displej ukáže vyšší decibely.

„Nechceme tolerovat zařízení, které neslouží svému účelu, ale jako atrakce. Turisté si k ceduli chodí zakřičet, nebo k ní jezdí řidiči se silnými motory, aby zjistili, jaký hluk dokážou vyprodukovat,“ řekl místostarosta Petr Hejma (STAN/My, co tady žijeme) pro iDNES.cz.

Radnice centrální městské části teď řeší, zda na malém náměstíčku mezi ulicemi Dlouhá a V Kolkovně jenom vypne displej, nebo ceduli nad rozcestníkem dá úplně pryč. „Momentálně řešíme nejlepší možný postup – zda přístroj ihned zcela odstranit, nebo jej využít jinak a smysluplněji,“ uvedl starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) pro Blesk.cz.

Pomůže noční starosta?

Zrušení hlukoměru však neznamená rezignaci nového vedení centrální městské části na problém s hlučnými návštěvníky historické části hlavního města. Proti takzvanému alkoholovému turismu chce radnice bojovat dál. „Pokud chceme hluk regulovat, musíme mít dobrou vyhlášku, více strážníků v ulicích, a domluvit se s podnikateli, kteří vydělávají na turistickém ruchu. Ti by měli zařídit, aby provozovny nešířily hluk,“ uvedl místostarosta Hejma.

Pomoci by mohla také vyhláška, kterou schválili loni pražstí radní, o omezené otevírací době barů a klubů v centru metropole. Nyní probíhá připomínkové řízení. Praha 1 s magistrátem jedná rovněž o funkci nočního starosty, kterého koalice zanesla i do programového prohlášení.

Právě on jakožto nezávislá osoba by podle politiků mohl problematiku rušení nočního klidu řešit. Ale naivně vypadá představa, že by někdo uklidňoval opilé hosty a rozjařené skupinky s tím, že dělají moc velký hluk a místní obyvatelé se nemohou vyspat. V minulosti Praha 1 nasadila na pomoc městské policii také tzv. antikonfliktní tým - tedy mohutné muže v černých uniformách.