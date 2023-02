Pražští hasiči jsou v pohotovosti. Ještě dnes vyrazí na pomoc do Turecka

/VIDEO, FOTO/ Na pomoc do Turecka, které zasáhlo ničivé zemětřesení, pojedou pražští hasiči. Ti už potvrdili, že jejich nabídku Turecko přijalo. Spolu s nimi vyrazí na místo katastrofy i kolegové z Ostravy. Celkem do terénu vyjede 68 záchranářů specializovaných na vyhledávání zavalených a zasypaných lidí. Z Prahy by měli hasiči odletět v pondělí kolem 18.00. Přidají se k nim i kynologové pražské městské policie.

Sdělení tiskového mluvčího Martina Kavky o přípravě USAR týmu do Turecka. | Video: Hasiči Praha