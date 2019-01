Praha - Magistrát i společnost Metrostav, která komplex staví, se shodují, že to akci neohrozí

Málokoho by to napadlo, ale zvýšení daně z přidané hodnoty o jedno procento, z 19 na 20, zasáhne také stavbu severozápadní části Městského okruhu známého jako tunelový komplex Blanka. A zásah to bude velmi citelný, zvýšení DPH má stavbu prodražit přibližně o 700 milionů korun.

Alespoň to vyplývá z materiálu o stavbě okruhu. „Smlouva mezi Prahou a Metrostavem, který tunelový komplex pro hlavní město buduje, ale s případným zvýšením DPH počítá,“ informoval mluvčí Metrostavu František Polák.

Společnost už proto připravuje dodatek smlouvy, který chce s magistrátem podepsat. Metrostav měl část městského okruhu mezi Myslbekovou ulicí a Pelc–Tyrolkou postavit za 21,2 miliardy korun. Tato cena by se měla zvýšit na 21,94 miliardy korun. Základní sazba DPH se po změně zákona zvedla ode dne 1. ledna tohoto roku o jedno procento.

Změna stavbu nezkomplikuje

Také vedení magistrátu ujistilo, že tato změna stavbu v žádném případě nezkomplikuje. Město je navíc vedeno jako plátce DPH, tudíž i ono by mělo počítat s většími příjmy z daní.

Pražský primátor Pavel Bém (ODS) pak uvedl, že hlavní město udělá vše pro to, aby peníze navíc v rozpočtu našlo. Podle Béma se navíc nebude jednat o zvýšení částky o 700 milionů korun, ale zhruba o 180 milionů.

Téměř 22 miliard korun za stavbu Blanky není konečná suma, kterou město za silniční tunely zaplatí. Jejich technologické vybavení bude stát podle plánů dalších 4,5 miliardy korun.

Ve čtvrtek se stavba Blanky dostala na stůl i při jednání dopravního výboru magistrátu. Někteří jeho členové si stěžovali, že dokumenty informující o průběhu stavby, které jsou jim předkládány k projednání, jsou nesrozumitelné a ani u nich není uveden autor. Blanka by měla být hotova v roce 2011, zprovoznění a napojení na dopravní systém má být do konce roku 2012.

