Tunelbusy by mohly vyjet na jaře, končit budou na Hradčanské

Cesta ze Smíchova do Dejvic by nově měla trvat jen 12 minut. Autobusy však nebudou jezdit až na Vítězné náměstí. Na Hradčanskou dojedou po povrchu ulicí Milady Horákové.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Dlouholeté spory o zavedení či nezavedení tzv. expresbusů, které by jezdily skrz tunely, tak zaznamenaly významný posun. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (Ropid) právě připravuje podklady k zavedení linky číslo 126 vedené skrz Strahovský tunel po trase Na Knížecí, Anděl, Vozovna Střešovice, Hradčanská. Dohodly se na tom Praha 5, dopravní podnik, Ropid a vedení města.

„Zprovoznění linky se předpokládá na jaře, v pilotním provozu bude do konce roku 2018, kdy dojde k jejímu vyhodnocení,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Praha 6: Nezatěžujte Vítězné náměstí

Město tedy pravděpodobně ustoupí opakovanému požadavku Prahy 6 nezavádět další autobusové spoje na Vítězné náměstí. Důvodem je snaha nezhoršit už tak napjatou dopravní situaci na Kulaťáku.

„Ukončení na Hradčanské je také z provozně-technických důvodů, a to kvůli možnosti odstavení autobusů kvůli přestávkám a vyrovnání případných nepravidelností,“ vysvětlil mluvčí Ropidu Filip Drápal. Podle radnice Prahy 6 ale navrhovaná varianta i přes splnění požadavku o nezatížení Vítězného náměstí není příliš smysluplná.

„Vedení linky přes Vozovnu Střešovice, kde v ulici Milady Horákové bývají také často kolony, nedává smysl. Praha 6 je v těchto místech velmi slušně obsloužena jak autobusy, tak tramvajemi,“ vysvětlil mluvčí městské části Ondřej Šrámek s tím, že každá nová varianta, než spojení přímo na Hradčanskou, je jen snahou, jak linku zkomplikovat natolik, aby byla co nejméně výhodná.

Další problém? Nedostatek řidičů

Kromě toho má i zakončení na Hradčanské řadu kritiků. „Je daleko výhodnější směrovat tunelbus z Anděla na Vítězné náměstí, které je cílem a startem cest mnoha Pražanů,“ vysvětlil Ondřej Matěj Hrubeš, šéfredaktor webu MHD86. Podle jeho slov je Hradčanská oproti tomu zejména přestupním uzlem. „Tímto přístupem se cestování nezlepší a lidé zůstanou v autech,“ dodal Hrubeš.

Varianta se neukázala jako výhodná ani podle dat, která Ropid uveřejnil na podzim minulého roku. Nutný přestup řady cestujících, kteří jedou na Vítězné náměstí, totiž zmenšuje úsporu času. „Ukončení linky 126 na Hradčanské (v obratišti Špejchar) je nejvhodnější z hlediska kapacitních možností obratišť v lokalitě, ale nejnevhodnější z hlediska zrychlení cest, které tunelové linky nabízejí,“ uvedl Ropid na svém webu.

Linka by mohla jezdit ve špičce každých 10 minut a mimo ni 15 minut. Provoz by končil ve 20 hodin večer. Roční náklady na provoz linky by měly vyjít na přibližných 12 milionů korun.

Jako problematická by se mohla také ukázat otázka nedostatku řidičů. „Řádově předpokládáme denní potřebu do 10 řidičů,“ připomněl Drápal. Mohlo by se tak stát, že by bylo nezbytné omezovat provoz jinde.

Návrh v příštích týdnech dostane na stůl rada hlavního města, která o něm rozhodne. Zavedení rychlého spojení mezi Prahou 5 a šestou městskou částí by bylo výhodné pro tisíce Pražanů. Obzvlášť kvůli řadě dopravních omezení, která metropoli momentálně sužují.