Podle Scheinherrova komentáře navíc právní rozbor magistrátu konstatoval, že zmíněná podmínka je neadekvátní a neměla být ani zmíněna ve stavebním povolení, neboť Praha nemůže garantovat státní stavbu, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Hlavním důvodem zdržení kolaudace podle Scheinherra byl odchod dodavatele technologického vybavení a původního zajišťovatele zkušebního provozu ČKD PRAHA DIZ. Celkové dokončení a úpravy dodaných zařízení představovaly velkou část zkušebního provozu. Ten podle Scheinherra sloužil hlavně k tomu, aby odhalil případné nedostatky a pomohl zautomatizovat správu a údržbu.

BLANKA JE KONEČNĚ ZKOLAUDOVANÁ! Reorganizoval jsem investiční odbor MHMP a vytvořil oddělení čistě pro Městský okruh, ať kapitolu Blanky co nejrychleji dotáhneme do konce a uzavřeme. A to se dnes podařilo! Konečně máme volnější ruce na výstavbu navazujícího vnitřního okruhu.